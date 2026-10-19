Um rio de volta à Idade Média? Projeto no Aronde quer recuperar curvas apagadas por moinhos, e a razão vai muito além de mudar a paisagem às margens da água

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O Aronde, rio de 26 quilômetros que deságua no Oise, mudará de traçado nos próximos meses. Modificado na Idade Média para abastecer moinhos de água, o curso retornará ao leito original. A intervenção busca permitir que o fluxo hídrico e a biodiversidade vizinha se adaptem melhor às mudanças climáticas.

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A ação humana alterou a rota do rio séculos atrás para movimentar moinhos, existindo uma estrutura a cada dois quilômetros. Kévin Gérard, encarregado de missão no Syndicat mixte Oise-Aronde, ressaltou a meta atual: "Hoje, com as problemáticas do desregulamento climático e a gestão dos recursos hídricos, tentamos restabelecer o funcionamento natural e colocar o rio no fundo do vale".

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Recarga de lençóis freáticos e novo leito

Terrenos locais recebem preparação para formar o leito fluvial. Em Gournay-sur-Aronde, a água corre atualmente em linha reta por quase dois quilômetros. Essa trajetória retilínea impede o transbordamento no pântano, seco na superfície, e prejudica a recarga dos lençóis freáticos essenciais ao abastecimento público.

A fase inicial contou com levantamento topográfico para guiar o transbordamento controlado. Técnicos instalaram estacas para demarcar o eixo do futuro caminho hídrico, e o trabalho começou com o desmatamento da área por onde as águas passarão.

Formato sinuoso contra estiagens

O Aronde se conectará a outro curso hídrico para alimentar áreas úmidas. Benjamin Mestdagh, técnico do Syndicat mixte Oise-Aronde, explicou a integração entre o Aronde, ao norte, e o Fausse Rivière, ao sul. A junção encherá uma zona a montante, gerando um traçado mais meândrico para frear a correnteza, recompor a infiltração, recuperar habitats naturais e reativar funções hidráulicas.

O prefeito de Gournay-sur-Aronde, Eric Pluciennik, declarou que o volume hídrico diminuiu expressivamente em comparação a períodos anteriores. O objetivo das obras foca em manter água constante no pântano para impedir que o espaço seque de maneira repentina.

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A apresentação do novo traçado do Aronde ocorrerá em maio de 2027, período em que o leito se tornará bem menos largo.