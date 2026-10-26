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King Koil lança conceito para destacar tecnologia em colchões premium

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Repórter
26/10/2026 15:24

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King Koil lança conceito para destacar tecnologia em colchões premium
King Koil lança conceito para destacar tecnologia em colchões premium crédito: PulseBrand

A King Koil lança no Brasil o Fator K, conceito que reúne as tecnologias e os materiais utilizados pela fabricante para definir a experiência de conforto de seus colchões. A iniciativa destaca aspectos como sustentação do corpo, estabilidade durante o sono e conforto térmico, em uma estratégia voltada ao segmento premium.

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A ideia parte de uma visão de que a qualidade de um colchão não depende apenas da maciez. A estrutura interna, os tecidos e as espumas também influenciam a maneira como o produto se adapta ao corpo e responde aos movimentos durante a noite.

Entre os recursos utilizados pela marca estão sistemas de molas que buscam reduzir a transferência de movimentos e espumas que acompanham os contornos corporais. A composição varia conforme o modelo, assim como o nível de firmeza e a sensação de acolhimento.

Outro destaque é a tecnologia Nanobionic®, aplicada ao tecido. Segundo a fabricante, minerais incorporados ao material interagem com o calor emitido pelo corpo e o devolvem em forma de infravermelho longo. A empresa associa o recurso à sua proposta de bem-estar durante o descanso.

Materiais e construção

A seleção de matérias-primas é parte importante do desenvolvimento de colchões de alto padrão. Tecidos, espumas e sistemas de molas têm funções distintas, e suas características influenciam tanto a sensação ao deitar quanto o suporte oferecido durante o uso.

Na King Koil, esses componentes são combinados de acordo com as características de cada linha. A escolha de um colchão também depende das necessidades de quem vai utilizá-lo, incluindo a posição habitual de dormir e a preferência por superfícies mais firmes ou macias.

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O Fator K sintetiza essa abordagem ao reunir os elementos que a marca considera centrais em seus produtos. Com o conceito, a fabricante procura destacar a relação entre materiais, tecnologia e construção na experiência de descanso.

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