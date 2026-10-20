A poucos metros de um satélite da ICEYE: autoridade militar francesa relata manobras de espaçonave russa e descreve uma aproximação incomum em plena órbita

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O chefe do Estado-Maior da Força Aérea e do Espaço da França, general Jérôme Bellanger, expôs na comissão de Defesa ações operacionais em curso na órbita terrestre. O oficial informou que Moscou amplia a colocação de satélites caçadores co-orbitais, equipados por vezes com cargas secundárias que podem ser ejetadas e recuperadas.

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O movimento afeta diretamente o Iceye X-36, satélite comercial da empresa finlandesa Iceye, registrado nos Estados Unidos. Lançado em órbita baixa pela SpaceX em março de 2024, a partir da base de Vandenberg, o equipamento possui radar de abertura sintética para monitorar áreas sob qualquer condição meteorológica, servindo ao fornecimento de inteligência para forças ucranianas.

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Aproximação em órbita

A atenção sobre o dispositivo iniciou após o lançamento de um foguete Soyuz 2.1b do cosmódromo de Plesetsk, em 16 de abril. A missão levou ao espaço seis satélites russos, identificados de Cosmos 2609 a Cosmos 2014, sem divulgação oficial de suas características ou objetivos.

Em maio, dados do 18º Esquadrão de Defesa Espacial da Força Espacial dos Estados Unidos revelaram que cinco desses veículos ativaram motores ao mesmo tempo para se reunir ao redor do Iceye X-36. Na ocasião, o Cosmos 2609 alcançou uma distância de 2,5 quilômetros do satélite comercial.

A movimentação foi retomada em 30 de setembro, quando o Cosmos 2612 alterou a rota para sincronizar sua altitude com o alvo. A empresa norte-americana Integrity ISR registrou separação de 475 quilômetros em 14 de outubro. Em seguida, o aparelho reduziu esse espaço para um quilômetro e atingiu a marca de 26 metros, conforme monitoramento do serviço satellitemap.space e do astrônomo holandês Marco Langbroek.

Avaliação de riscos

Langbroek documentou o episódio em texto intitulado "KOSMOS 2612 and ICEYE-X36: a worrisome cat-and-mouse-game in Space", no qual calculou a redução de distância entre as naves para escassos metros.

O Center for Strategic & International Studies aponta que a transferência de um satélite de órbita baixa para uma trajetória coplanar consome grande volume de combustível, recurso limitado a bordo. Esse posicionamento permite deslocamentos rápidos com baixo gasto adicional para executar operações de proximidade.

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Aproximações orbitais só possuem finalidade pacífica quando autorizadas, condição inexistente no caso do Iceye X-36. O centro de estudos alerta que a atividade russa pode sinalizar o emprego de armamento espacial cinético ou não cinético, ou culminar em uma colisão deliberada.