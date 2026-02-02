Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Musk funde xAI com SpaceX em tentativa de desenvolver datacenters espaciais

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/02/2026 22:26

compartilhe

SIGA

Elon Musk anunciou nesta segunda-feira (2) a fusão de sua empresa aeroespacial SpaceX com sua companhia de inteligência artificial xAI com o objetivo, entre outras coisas, de seguir adiante com seu projeto de construir centros de dados na órbita da Terra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A operação combina as capacidades de lançamento de foguetes da SpaceX com a tecnologia de IA da xAI para criar o que Musk descreveu como "o motor de inovação verticalmente integrado mais ambicioso dentro [e fora] da Terra", segundo um comunicado.

A fusão acontece no momento em que o financiamento para a expansão da IA, impulsionada pelas grandes empresas tecnológicas, começa a mostrar sinais de tensão.

Musk disse que a SpaceX planeja lançar uma constelação de satélites que funcionem como datacenters em órbita, aproveitando a energia solar no espaço para atender à demanda crescente de eletricidade para o processamento da inteligência artificial.

"Ao aproveitar diretamente uma energia solar quase constante, com custos mínimos de operação e manutenção, esses satélites vão transformar nossa capacidade de escalar a computação", acrescentou Musk.

A SpaceX pretende lançar um milhão de satélites que operem como centros de dados utilizando seu foguete Starship. Segundo a empresa, o foguete logo alcançará o ritmo de um lançamento por hora com 200 toneladas de carga útil por voo.

O comunicado não revela os termos financeiros da operação.

Esta fusão interliga ainda mais o vasto império empresarial de Musk, que já inclui a montadora Tesla e a plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

arp/dw/ad/cr/ad/rpr

Tópicos relacionados:

espaco eua ia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay