Problema com foguete Falcon 9 poderia afetar revezamento de tripulação da ISS
A Nasa afirmou, nesta terça-feira (3), que o envio da próxima tripulação para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) pode ser adiado, depois que a SpaceX anunciou a suspensão dos voos de seu foguete Falcon 9 para averiguar um problema.
Estava previsto que os astronautas dos Estados Unidos, da França e da Rússia, que integram a missão Crew-12, partiriam para a ISS em um foguete Falcon 9 de Cabo Canaveral, na Flórida, entre 9 e 11 de fevereiro.
A suspensão foi anunciada pela SpaceX, a empresa espacial de propriedade de Elon Musk, após registrar problemas na segunda etapa do voo do Falcon 9 em um lançamento orbital de rotina de satélites Starlink na segunda-feira.
O estágio do foguete "experimentou uma condição fora do normal durante a preparação para a manobra de desorbitação", informou a SpaceX em um comunicado, sem dar detalhes.
"As equipes estão revisando os dados para determinar a causa e as ações corretivas antes de voltar a voar", acrescentou a empresa.
A Administração Federal de Aviação americana também está investigando o incidente da segunda-feira, disse em uma coletiva de imprensa Amit Kshatriya, um alto funcionário da Nasa.
