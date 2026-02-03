Problema com foguete Falcon 9 poderia afetar revezamento de tripulação da ISS

A Nasa afirmou, nesta terça-feira (3), que o envio da próxima tripulação para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) pode ser adiado, depois que a SpaceX anunciou a suspensão dos voos de seu foguete Falcon 9 para averiguar um problema.

Estava previsto que os astronautas dos Estados Unidos, da França e da Rússia, que integram a missão Crew-12, partiriam para a ISS em um foguete Falcon 9 de Cabo Canaveral, na Flórida, entre 9 e 11 de fevereiro.

A suspensão foi anunciada pela SpaceX, a empresa espacial de propriedade de Elon Musk, após registrar problemas na segunda etapa do voo do Falcon 9 em um lançamento orbital de rotina de satélites Starlink na segunda-feira.

O estágio do foguete "experimentou uma condição fora do normal durante a preparação para a manobra de desorbitação", informou a SpaceX em um comunicado, sem dar detalhes.

"As equipes estão revisando os dados para determinar a causa e as ações corretivas antes de voltar a voar", acrescentou a empresa.

A Administração Federal de Aviação americana também está investigando o incidente da segunda-feira, disse em uma coletiva de imprensa Amit Kshatriya, um alto funcionário da Nasa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cha/bpe/lov/dga/mvv/rpr