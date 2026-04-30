Foguete europeu Ariane 6 colocou em órbita o 2º lote de satélites da Amazon Leo

O foguete europeu Ariane 6 foi lançado com sucesso nesta quinta-feira (30) com um segundo lote de 32 satélites para a constelação Amazon Leo, que pretende rivalizar com a rede Starlink de Elon Musk.

O Ariane 6 decolou às 05h57, horário local e de Brasília, do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, nos momentos finais da janela de lançamento planejada e sob condições climáticas instáveis, informou um correspondente da AFP.

Menos de duas horas após o lançamento, os satélites se separaram com sucesso e iniciaram sua jornada rumo à órbita final.

A separação foi realizada em 12 etapas: primeiro em grupos de três, depois em grupos de dois e, finalmente, com o último satélite.

Esta é a segunda missão realizada para o grupo fundado pelo bilionário americano Jeff Bezos e o segundo voo do Ariane em sua configuração mais potente, com quatro propulsores.

A Arianespace, operadora do foguete, realizará um total de 18 lançamentos para a Amazon Leo, seu principal cliente comercial.

Essa constelação de satélites em órbita baixa foi projetada para fornecer conectividade de internet rápida e confiável a clientes e comunidades atualmente desconectadas das redes existentes.

Para cumprir essa missão, a Amazon está implantando satélites conectados a uma rede global de antenas, cabos de fibra óptica e pontos de acesso à internet em terra.

A Amazon Leo, cuja implantação foi adiada, pretende inicialmente contar com 3.200 satélites.

A constelação atualmente possui 270 satélites em órbita, lançados pela United Launch Alliance (ULA) e pela SpaceX de Elon Musk, segundo dados fornecidos à AFP pela Amazon nesta quinta-feira.

O Starlink, que ultrapassou a marca simbólica de 10.000 satélites em março, possui atualmente 10.162 dispositivos, segundo a Look Up, empresa francesa especializada em vigilância espacial.

Para os europeus, essa parceria com a Amazon Leo é crucial para tornar o foguete Ariane mais competitivo, dada a falta de clientes comerciais europeus, muitos dos quais utilizam a SpaceX para seus lançamentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

fro-neo/tbm/mat/ahg/mab/aa