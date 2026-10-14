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Reliance Foundation e The Estée Lauder Companies Charitable Foundation lançam parceria plurianual visando capacitar um milhão de adolescentes e mulheres jovens na Índia

A parceria reúne duas organizações com um compromisso comum de promover o progresso de mulheres e adolescentes

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DINO
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Repórter
14/10/2026 19:58

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A Reliance Foundation e a The Estée Lauder Companies Charitable Foundation, o braço filantrópico da The Estée Lauder Companies, anunciaram o lançamento de uma parceria plurianual que visa capacitar um milhão de adolescentes e mulheres jovens em toda a Índia.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261014047182/pt/

Mr. Stéphane de La Faverie, President and Chief Executive Officer, The Estée Lauder Companies, and President, The Estée Lauder Companies Charitable Foundation, and Ms. Isha Ambani, Director, Reliance Foundation.

Mr. Stéphane de La Faverie, President and Chief Executive Officer, The Estée Lauder Companies, and President, The Estée Lauder Companies Charitable Foundation, and Ms. Isha Ambani, Director, Reliance Foundation.

O programa foi criado para adolescentes e mulheres jovens dos 14 aos 20 anos de idade, em comunidades rurais e urbanas, com foco na formação de competências para a vida e confiança. Ele terá início nos estados indianos de Maharashtra e Madhya Pradesh, com planos de expansão para outras partes do país no futuro. A iniciativa irá ajudar adolescentes e mulheres jovens a reforçar sua literacia digital e financeira, bem como informar sobre futuros caminhos como cursos educacionais, formações e meios de subsistência, para que possam fazer escolhas com informação sobre a próxima fase das suas vidas.

Ao falar sobre a parceria, a Sra. Isha Ambani, Diretora da Reliance Foundation, disse: "Acredito que toda menina deve ter a confiança para sonhar grande, a coragem para liderar e a oportunidade de realizar suas aspirações. Estou muito feliz que, mediante esta parceria, a Reliance Foundation e a The Estée Lauder Companies Charitable Foundation estejam se unindo para prover um milhão de adolescentes e mulheres jovens com a resiliência necessária para desenvolver todo o seu potencial, iniciando uma transformação poderosa que se estende do indivíduo à sua família e a toda a comunidade."

O Sr. Stéphane de La Faverie, Presidente e Diretor Executivo da The Estée Lauder Companies e Presidente da Fundação Beneficente da The Estée Lauder Companies, acrescentou: "Temos orgulho de firmar parceria com a Reliance Foundation para criar mais oportunidades a adolescentes e mulheres jovens na Índia, que irão desenvolver as habilidades necessárias para que participem e prosperem no mercado de trabalho moderno. A The Estée Lauder Companies foi fundada por uma empreendedora extraordinária e, hoje, as mulheres representam mais de 80% de nossa força de trabalho mundial. Sabemos o enorme impacto que as mulheres podem ter quando têm a oportunidade de aprender, liderar e construir seus próprios futuros. Estamos animados em trabalhar juntos para ajudar mais mulheres e adolescentes a desenvolver seu potencial e moldar o que está por vir."

Um compromisso compartilhado para promover o progresso de mulheres e adolescentes

Este programa reúne duas organizações com um compromisso comum de promover o progresso de mulheres e adolescentes. Ele surge em um momento em que o crescimento econômico da Índia apresenta uma oportunidade sem precedentes e em que o aumento da participação das mulheres na força de trabalho será um fator crucial para a mudança.

A Reliance Foundation acredita no poder transformador da capacitação de mulheres e adolescentes. Desde 2010, através de diversas iniciativas focadas, a Reliance Foundation tem promovido a educação, o esporte e as oportunidades de geração de renda, capacitando mulheres e adolescentes em geral.

Esta iniciativa também se baseia no compromisso filantrópico de longa data da The Estée Lauder Companies com a Índia. Há mais de 20 anos, a The Estée Lauder Companies e sua fundação de caridade têm parceria com ONGs locais na Índia, permitindo que mulheres e adolescentes prosperem e avancem por meio da saúde, educação e empreendedorismo.

O programa, desenvolvido em conjunto pela Reliance Foundation e pela The Estée Lauder Companies Charitable Foundation, terá como foco:

  • Habilidades para a vida: Desenvolver confiança e autoestima, intensificar a tomada de decisões e a liderança, e aperfeiçoar habilidades para lidar com os desafios do dia a dia.
  • Alfabetização digital e financeira: Desenvolver conhecimento e confiança para usar ferramentas digitais e serviços financeiros de modo seguro e eficaz.
  • Escolha e autonomia: Ajudar adolescentes a desenvolver a confiança e as habilidades necessárias para tomar decisões com informação, bem como lidar com influências sociais e culturais que afetam sua segurança, mobilidade, educação e oportunidades de trabalho.
  • Fornecer informações sobre possíveis futuros caminhos, incluindo educação, meios de subsistência, emprego e empreendedorismo, para que as adolescentes tenham uma melhor compreensão das opções disponíveis a elas.

A iniciativa vem sendo desenvolvida em conjunto com a organização sem fins lucrativos Girl Effect, aproveitando sua experiência para apoiar o desenvolvimento do currículo e dos recursos de aprendizagem para adolescentes. O programa de dois anos irá oferecer treinamentos presenciais e online, além de capacitação, em parceria com diversas organizações locais.

Através deste programa, a Reliance Foundation e a The Estée Lauder Companies Charitable Foundation consolidam sua visão compartilhada de acelerar o progresso, as oportunidades e a capacitação de mulheres e adolescentes.

Sobre a Reliance Foundation

A Reliance Foundation, braço filantrópico da Reliance Industries Limited, tem como meta desempenhar um papel catalisador na resolução dos desafios de desenvolvimento da Índia mediante soluções inovadoras e sustentáveis. Liderada por Smt. Nita M. Ambani, Fundadora e Presidente, a Reliance Foundation trabalha incansavelmente pelo bem-estar geral e pela melhoria da qualidade de vida de todos, com foco em transformação rural, educação, saúde, esporte para o desenvolvimento, gestão de desastres, capacitação feminina, renovação urbana e artes, cultura e patrimônio. A fundação já impactou a vida de mais de 100 milhões de pessoas em toda a Índia, em mais de 98.000 vilarejos e áreas urbanas. Saiba mais em www.reliancefoundation.org.

Sobre a Fundação de Caridade da The Estée Lauder Companies

A Fundação de Caridade da The Estée Lauder Companies (ELCCF) é o ramo filantrópico mundial da The Estée Lauder Companies, líder em produtos de beleza de prestígio. Transformando o legado da The Estée Lauder Companies e da Sra. Estée Lauder em ação, a ELCCF apoia organizações sem fins lucrativos que permitem que mulheres e adolescentes prosperem e avancem mediante o poder transformador da saúde, educação e empreendedorismo. A fundação investe em programas em todo o mundo que fortalecem a preparação para a carreira, a participação no mercado de trabalho e o desenvolvimento de liderança para mulheres e adolescentes, apoiando cientistas e profissionais que promovem avanços no tratamento do câncer de mama e na saúde da mulher.

ELC-C

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


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Brendan Riley

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Fonte: BUSINESS WIRE

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