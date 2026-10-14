Reliance Foundation e The Estée Lauder Companies Charitable Foundation lançam parceria plurianual visando capacitar um milhão de adolescentes e mulheres jovens na Índia

A Reliance Foundation e a The Estée Lauder Companies Charitable Foundation, o braço filantrópico da The Estée Lauder Companies, anunciaram o lançamento de uma parceria plurianual que visa capacitar um milhão de adolescentes e mulheres jovens em toda a Índia.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261014047182/pt/

Mr. Stéphane de La Faverie, President and Chief Executive Officer, The Estée Lauder Companies, and President, The Estée Lauder Companies Charitable Foundation, and Ms. Isha Ambani, Director, Reliance Foundation.

O programa foi criado para adolescentes e mulheres jovens dos 14 aos 20 anos de idade, em comunidades rurais e urbanas, com foco na formação de competências para a vida e confiança. Ele terá início nos estados indianos de Maharashtra e Madhya Pradesh, com planos de expansão para outras partes do país no futuro. A iniciativa irá ajudar adolescentes e mulheres jovens a reforçar sua literacia digital e financeira, bem como informar sobre futuros caminhos como cursos educacionais, formações e meios de subsistência, para que possam fazer escolhas com informação sobre a próxima fase das suas vidas.

Ao falar sobre a parceria, a Sra. Isha Ambani, Diretora da Reliance Foundation, disse: "Acredito que toda menina deve ter a confiança para sonhar grande, a coragem para liderar e a oportunidade de realizar suas aspirações. Estou muito feliz que, mediante esta parceria, a Reliance Foundation e a The Estée Lauder Companies Charitable Foundation estejam se unindo para prover um milhão de adolescentes e mulheres jovens com a resiliência necessária para desenvolver todo o seu potencial, iniciando uma transformação poderosa que se estende do indivíduo à sua família e a toda a comunidade."

O Sr. Stéphane de La Faverie, Presidente e Diretor Executivo da The Estée Lauder Companies e Presidente da Fundação Beneficente da The Estée Lauder Companies, acrescentou: "Temos orgulho de firmar parceria com a Reliance Foundation para criar mais oportunidades a adolescentes e mulheres jovens na Índia, que irão desenvolver as habilidades necessárias para que participem e prosperem no mercado de trabalho moderno. A The Estée Lauder Companies foi fundada por uma empreendedora extraordinária e, hoje, as mulheres representam mais de 80% de nossa força de trabalho mundial. Sabemos o enorme impacto que as mulheres podem ter quando têm a oportunidade de aprender, liderar e construir seus próprios futuros. Estamos animados em trabalhar juntos para ajudar mais mulheres e adolescentes a desenvolver seu potencial e moldar o que está por vir."

Um compromisso compartilhado para promover o progresso de mulheres e adolescentes

Este programa reúne duas organizações com um compromisso comum de promover o progresso de mulheres e adolescentes. Ele surge em um momento em que o crescimento econômico da Índia apresenta uma oportunidade sem precedentes e em que o aumento da participação das mulheres na força de trabalho será um fator crucial para a mudança.

A Reliance Foundation acredita no poder transformador da capacitação de mulheres e adolescentes. Desde 2010, através de diversas iniciativas focadas, a Reliance Foundation tem promovido a educação, o esporte e as oportunidades de geração de renda, capacitando mulheres e adolescentes em geral.

Esta iniciativa também se baseia no compromisso filantrópico de longa data da The Estée Lauder Companies com a Índia. Há mais de 20 anos, a The Estée Lauder Companies e sua fundação de caridade têm parceria com ONGs locais na Índia, permitindo que mulheres e adolescentes prosperem e avancem por meio da saúde, educação e empreendedorismo.

O programa, desenvolvido em conjunto pela Reliance Foundation e pela The Estée Lauder Companies Charitable Foundation, terá como foco:

Habilidades para a vida: Desenvolver confiança e autoestima, intensificar a tomada de decisões e a liderança, e aperfeiçoar habilidades para lidar com os desafios do dia a dia.

Alfabetização digital e financeira: Desenvolver conhecimento e confiança para usar ferramentas digitais e serviços financeiros de modo seguro e eficaz.

Escolha e autonomia: Ajudar adolescentes a desenvolver a confiança e as habilidades necessárias para tomar decisões com informação, bem como lidar com influências sociais e culturais que afetam sua segurança, mobilidade, educação e oportunidades de trabalho.

Fornecer informações sobre possíveis futuros caminhos, incluindo educação, meios de subsistência, emprego e empreendedorismo, para que as adolescentes tenham uma melhor compreensão das opções disponíveis a elas.

A iniciativa vem sendo desenvolvida em conjunto com a organização sem fins lucrativos Girl Effect, aproveitando sua experiência para apoiar o desenvolvimento do currículo e dos recursos de aprendizagem para adolescentes. O programa de dois anos irá oferecer treinamentos presenciais e online, além de capacitação, em parceria com diversas organizações locais.

Através deste programa, a Reliance Foundation e a The Estée Lauder Companies Charitable Foundation consolidam sua visão compartilhada de acelerar o progresso, as oportunidades e a capacitação de mulheres e adolescentes.

Sobre a Reliance Foundation

A Reliance Foundation, braço filantrópico da Reliance Industries Limited, tem como meta desempenhar um papel catalisador na resolução dos desafios de desenvolvimento da Índia mediante soluções inovadoras e sustentáveis. Liderada por Smt. Nita M. Ambani, Fundadora e Presidente, a Reliance Foundation trabalha incansavelmente pelo bem-estar geral e pela melhoria da qualidade de vida de todos, com foco em transformação rural, educação, saúde, esporte para o desenvolvimento, gestão de desastres, capacitação feminina, renovação urbana e artes, cultura e patrimônio. A fundação já impactou a vida de mais de 100 milhões de pessoas em toda a Índia, em mais de 98.000 vilarejos e áreas urbanas. Saiba mais em www.reliancefoundation.org.

Sobre a Fundação de Caridade da The Estée Lauder Companies

A Fundação de Caridade da The Estée Lauder Companies (ELCCF) é o ramo filantrópico mundial da The Estée Lauder Companies, líder em produtos de beleza de prestígio. Transformando o legado da The Estée Lauder Companies e da Sra. Estée Lauder em ação, a ELCCF apoia organizações sem fins lucrativos que permitem que mulheres e adolescentes prosperem e avancem mediante o poder transformador da saúde, educação e empreendedorismo. A fundação investe em programas em todo o mundo que fortalecem a preparação para a carreira, a participação no mercado de trabalho e o desenvolvimento de liderança para mulheres e adolescentes, apoiando cientistas e profissionais que promovem avanços no tratamento do câncer de mama e na saúde da mulher.

ELC-C

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Brendan Riley

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