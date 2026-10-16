Aos 62 anos, Russell Crowe recupera a forma física para novos papéis

Diante do perigo, o personagem de Crowe precisa deixar suas convicções de lado e pegar em armas para enfrentar os invasores, proteger a família e defender seu povo. Embora a trama lembre a de “Gladiador”, filme também estrelado por Crowe, a motivação dos personagens é diferente. Em um, o protagonista busca vingança pela perda de sua família, no outro, ele luta para impedir que sua família seja destruída. Foto: FOTO: Reprodução