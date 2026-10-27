Celebridades e TV
Javier Bardem diz não ter medo de se posicionar politicamente e critica quem não se posiciona contra o fascismo: ‘Defender o que é certo’
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"Não se trata de se envolver em política, aqueles que se opõem a essas causas são perigosos e precisam ser expostos perante a sociedade. Desculpe, mas é assim que as coisas são." Nos últimos anos, Bardem também já se posicionou a favor da Palestina e da Ucrânia em conflitos contra Israel e Rússia, respectivamente. Foto: Divulgação/Apple TV
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Atualmente, o ator está em cartaz na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo com o filme "O Ser Querido", dirigido por Rodrigo Sorogoyen. Na trama, Bardem interpreta um diretor de cinema que se reúne com a filha para a realização de um filme sobre a colonização espanhola do Saara Ocidental, na África. No processo, os dois precisam lidar com problemas do passado. Foto: Divulgação
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Ainda em 2026, Bardem deu vida a Max Cady, um homem sai da prisão após passar 17 anos preso por um crime que não cometeu na minissérie "Cabo do Medo", da Apple TV. A produção é baseada no livro "Os Carrascos", escrito por John D. MacDonald e publicado em 1957. Foto: Divulgação
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Javier Bardem nasceu em 1º de março de 1969, em Las Palmas de Gran Canaria, nas Ilhas Canárias. Suas origens vêm de uma família ligada às artes: a mãe, Pilar Bardem, foi atriz, e o tio, Juan Antonio Bardem, foi um importante cineasta. Foto: Divulgação
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Sua carreira começou ainda na infância, mas ganhou destaque com o filme "Jamón, Jamón", de 1992, que estrelou ao lado de Penélope Cruz, com quem se casaria anos depois. Em 2000, recebeu sua primeira indicação ao Oscar por interpretar o escritor cubano Reinaldo Arenas em "Antes do Anoitecer". Foto: Reprodução
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Bardem brilhou também em "Mar Adentro", de 2004, no papel de Ramón Sampedro. Em 2008, tornou-se o primeiro ator espanhol a vencer o Oscar, como coadjuvante, pelo assassino Anton Chigurh em "Onde os Fracos Não Têm Vez". Foto: Reprodução
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Em Hollywood, também esteve em "Vicky Cristina Barcelona", de 2008, "007 – Operação Skyfall", no papel do vilão Silva, e na franquia "Duna", como Stilgar, líder dos fremen. Bardem é casado com a atriz Penélope Cruz desde 2010. Eles tiveram dois filhos juntos. Foto: Wikimedia Commons/Carlos Delgado
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