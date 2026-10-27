Javier Bardem diz não ter medo de se posicionar politicamente e critica quem não se posiciona contra o fascismo: ‘Defender o que é certo’

"Não se trata de se envolver em política, aqueles que se opõem a essas causas são perigosos e precisam ser expostos perante a sociedade. Desculpe, mas é assim que as coisas são." Nos últimos anos, Bardem também já se posicionou a favor da Palestina e da Ucrânia em conflitos contra Israel e Rússia, respectivamente. Foto: Divulgação/Apple TV