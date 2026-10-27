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Celebridades e TV

Javier Bardem diz não ter medo de se posicionar politicamente e critica quem não se posiciona contra o fascismo: ‘Defender o que é certo’

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Redação Flipar
  • "Não se trata de se envolver em política, aqueles que se opõem a essas causas são perigosos e precisam ser expostos perante a sociedade. Desculpe, mas é assim que as coisas são." Nos últimos anos, Bardem também já se posicionou a favor da Palestina e da Ucrânia em conflitos contra Israel e Rússia, respectivamente. Foto: Divulgação/Apple TV
  • Atualmente, o ator está em cartaz na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo com o filme
    Atualmente, o ator está em cartaz na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo com o filme "O Ser Querido", dirigido por Rodrigo Sorogoyen. Na trama, Bardem interpreta um diretor de cinema que se reúne com a filha para a realização de um filme sobre a colonização espanhola do Saara Ocidental, na África. No processo, os dois precisam lidar com problemas do passado. Foto: Divulgação
  • Ainda em 2026, Bardem deu vida a Max Cady, um homem sai da prisão após passar 17 anos preso por um crime que não cometeu na minissérie
    Ainda em 2026, Bardem deu vida a Max Cady, um homem sai da prisão após passar 17 anos preso por um crime que não cometeu na minissérie "Cabo do Medo", da Apple TV. A produção é baseada no livro "Os Carrascos", escrito por John D. MacDonald e publicado em 1957. Foto: Divulgação
  • Javier Bardem nasceu em 1º de março de 1969, em Las Palmas de Gran Canaria, nas Ilhas Canárias. Suas origens vêm de uma família ligada às artes: a mãe, Pilar Bardem, foi atriz, e o tio, Juan Antonio Bardem, foi um importante cineasta.
    Javier Bardem nasceu em 1º de março de 1969, em Las Palmas de Gran Canaria, nas Ilhas Canárias. Suas origens vêm de uma família ligada às artes: a mãe, Pilar Bardem, foi atriz, e o tio, Juan Antonio Bardem, foi um importante cineasta. Foto: Divulgação
  • Sua carreira começou ainda na infância, mas ganhou destaque com o filme
    Sua carreira começou ainda na infância, mas ganhou destaque com o filme "Jamón, Jamón", de 1992, que estrelou ao lado de Penélope Cruz, com quem se casaria anos depois. Em 2000, recebeu sua primeira indicação ao Oscar por interpretar o escritor cubano Reinaldo Arenas em "Antes do Anoitecer". Foto: Reprodução
  • Bardem brilhou também em
    Bardem brilhou também em "Mar Adentro", de 2004, no papel de Ramón Sampedro. Em 2008, tornou-se o primeiro ator espanhol a vencer o Oscar, como coadjuvante, pelo assassino Anton Chigurh em "Onde os Fracos Não Têm Vez". Foto: Reprodução
  • Em Hollywood, também esteve em
    Em Hollywood, também esteve em "Vicky Cristina Barcelona", de 2008, "007 – Operação Skyfall", no papel do vilão Silva, e na franquia "Duna", como Stilgar, líder dos fremen. Bardem é casado com a atriz Penélope Cruz desde 2010. Eles tiveram dois filhos juntos. Foto: Wikimedia Commons/Carlos Delgado
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