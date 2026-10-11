CGTN: Como a China usa a tecnologia digital para empoderar as mulheres em todo o mundo

PEQUIM, Oct. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN publicou um artigo sobre os esforços da China para empoderar as mulheres por meio das tecnologias digitais. Com base nas observações de Peng Liyuan na cerimônia de entrega do Prêmio UNESCO de Educação para Meninas e Mulheres de 2026, realizada na sexta-feira, o artigo destaca os esforços da China para desenvolver as habilidades digitais das mulheres, promover a igualdade de gênero e expandir a cooperação internacional com o objetivo de reduzir a desigualdade digital de gênero.

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Saba Aliyeva, participante do Azerbaijão, disse "foi nesse momento que percebi que precisava dominar essa tecnologia", depois de testar a edição de fotos com IA pela primeira vez durante um programa de treinamento em Dongguan, na província de Guangdong, no sul da China, em junho de 2026.

Ela fez parte de um grupo de 51 mulheres de 10 países que participaram de dois programas de capacitação em IA, empreendedorismo digital e empoderamento tecnológico, organizados para ajudar mulheres de países em desenvolvimento a desenvolver habilidades para a era digital.

A experiência delas reflete os esforços contínuos da China para transformar as tecnologias digitais em oportunidades práticas para as mulheres, uma visão também destacada por Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping e Enviada Especial da UNESCO para o avanço da educação de meninas e mulheres.

Em um discurso em vídeo na cerimônia de entrega do Prêmio UNESCO de Educação para Meninas e Mulheres de 2026, na sexta-feira, Peng pediu à comunidade internacional para fortalecer a educação e a formação profissional das mulheres e expandir a educação digital e inteligente, para que elas possam usar e se beneficiar dessas tecnologias.

Ela observou que o uso da IA pela China para melhorar a qualidade da educação ajudou a promover a igualdade de gênero na educação e o desenvolvimento integral das mulheres, oferecendo uma experiência útil para os países do Sul Global.

A demanda por esse empoderamento é considerável. Uma pesquisa da International Finance Corporation constatou que uma maior participação feminina nos mercados de e-commerce na África e no Sudeste Asiático pode gerar mais de US$ 300 bilhões em receita entre 2025 e 2030.

A China está ampliando as habilidades digitais das mulheres por meio de iniciativas nacionais de alfabetização digital e desenvolvimento rural, incluindo programas de treinamento e apoio a empresas de e-commerce lideradas por mulheres. Em 2024, 14.147 mulheres obtiveram certificados de qualificação profissional como instrutoras de IA, 42,3% do total anual. As mulheres também representam mais da metade dos empreendedores no setor de Internet da China, e cerca de um terço dos trabalhadores em áreas emergentes, como comércio digital, e-commerce e transmissões ao vivo.

A China também está compartilhando sua experiência em todo o mundo. Fundado em julho de 2025, o Centro Global de Intercâmbio e Cooperação para o Empoderamento Digital das Mulheres reflete os objetivos delineados pelo presidente Xi em uma carta de felicitações ao Fórum da Organização de Cooperação de Xangai sobre as Mulheres de 2024, na qual ele expressou a disposição da China de trabalhar com todos para promover a inovação científica e tecnológica e o desenvolvimento das mulheres por meio do empoderamento digital.

Além da capacitação profissional, a China defende uma governança digital inclusiva. Por meio da sua Iniciativa Global de Governança da IA, lançada no terceiro Fórum da Iniciativa Cinturão e Rota, a China pediu a eliminação do preconceito de gênero no desenvolvimento da IA. Além disso, a China promoveu a resolução "Fortalecimento da Cooperação Internacional no Desenvolvimento de Habilidades em Inteligência Artificial", adotada na Assembleia Geral da ONU, para aumentar a inclusão digital e promover a igualdade de gênero.

Como Peng disse na sexta-feira, a educação para meninas e mulheres planta as sementes da esperança, nutre os sonhos e colhe a felicidade. Ao combinar o treinamento de habilidades práticas com intercâmbios e cooperação internacionais, a China está contribui para os esforços de garantir que mais mulheres possam usar as tecnologias digitais, participar da economia digital e se beneficiar da transformação digital.

Para mais informações, clique em:

https://news.cgtn.com/news/2026-10-10/How-China-uses-digital-tech-to-empower-women-globally-1R7KuZ2GTMk/p.html

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Contato: Jiang Simin cgtn@cgtn.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9843495)