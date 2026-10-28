Gleidson Azevedo critica boicote a eleitores de Lula e pede fim de represálias

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O deputado federal eleito Gleidson Azevedo (Republicanos) criticou as campanhas de boicote direcionadas a empresas e pessoas que apoiaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele pediu que eleitores da direita respeitem o resultado das urnas e não deixem de realizar doações para famílias por divergências políticas.

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Irmão do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), o parlamentar afirmou que observou postagens no Instagram sobre a recusa no fornecimento de cestas básicas por causa do voto. Ele mencionou também a divulgação, em sua cidade, de uma lista de empresários apoiadores do PT acompanhada por pedidos de boicote comercial.

“As eleições acabaram. Eu sei que vocês estão com raiva, assim como eu. Eu queria ter ganhado, mas a gente precisa ter humildade e o respeito de entender que eles venceram“, disse.

Gleidson Azevedo comparou o episódio ao que ocorreu há quatro anos e defendeu que o grupo não volte a errar. Ele admitiu o próprio descontentamento com o resultado, mas reforçou a necessidade de reconhecer a vitória adversária com humildade e conviver com quem pensa de forma diferente.

Oposição e atuação em Brasília

Ao aconselhar os doadores, o deputado sugeriu a manutenção da ajuda ao próximo como demonstração de trabalho e prosperidade. O parlamentar declarou que a conquista desse público ocorrerá por meio do amor e da verdade, em contraposição ao que apontou como mentiras e perseguições promovidas pelo governo federal. Nós da direita, que prega ser cristão, a gente tem que levar o amor”, afirmou.

“A gente precisa ter o respeito de entender que tem pessoas que pensam diferente da gente. E aí eu dou um conselho pra você que faz doação: faça sua doação, mas mostre para essas pessoas como você prosperou, como que você consegue manter a sua casa e ainda ajudar o próximo.”

Apesar do apelo contra as represálias, Gleidson Azevedo manteve os ataques diretos à gestão petista. Ele acusou o PT de perseguir opositores e de querer a população cada vez mais pobre, assegurando que pretende atuar na capital federal para combater o que considera injustiças cometidas pela sigla partidária.

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O parlamentar ainda não tomou posse na Câmara, mas já compartilha em suas redes a mensagem "fora, Lula" e confirma que votará a favor do impeachment do presidente reeleito. Azevedo destacou: “não pague o mal com o mal, não confunda fazer justiça com vingança”, convocando apoiadores a colaborarem na libertação da população que sofre sob o governo atual.