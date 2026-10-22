Body Health escolhe SP para estreia mundial do Unyque Day

São Paulo recebeu no último sábado, 17 de outubro, a primeira edição do Unyque Day, evento internacional itinerante promovido pela Body Health Internacional, marca de atuação global no segmento de tecnologias para medicina estética. A iniciativa marca o início de uma jornada que percorrerá diferentes cidades do mundo, reunindo médicos, especialistas e equipes para compartilhar conhecimento científico, experiências clínicas e novas perspectivas para o setor.

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A Body Health Internacional escolheu o Brasil para inaugurar o projeto, reforçando a relevância do mercado brasileiro no cenário internacional da medicina estética. No país, a marca conta com a atuação estratégica da Contourline, responsável pela representação e comercialização de suas tecnologias. A Contourline também possui estrutura industrial própria em Sete Lagoas, Minas Gerais, fortalecendo sua presença no mercado brasileiro de equipamentos médicos e estéticos.

“Unyque Day é muito importante para nós, porque é o primeiro evento da Body Health Internacional no Brasil. Todos os outros foram realizados pela Contourline, que é a distribuidora. A gente está muito feliz com essa fusão da Contourline com a Body Health. Foram mais de 200 médicos presentes no evento", celebra Égio Almeida, CEO da Contourline.

"E tivemos um feedback muito positivo, reafirmando o sucesso da tecnologia corporal no Brasil e, em 2027, vamos fazer o lançamento nos Estados Unidos”, reforça Diego Bazurro, CEO da Body Health Internacional.

O encontro teve como protagonistas as tecnologias Unyque PRO e Supreme PRO, utilizadas em diferentes abordagens de tratamentos corporais. A programação foi estruturada para aproximar a inovação tecnológica da prática clínica, com discussões sobre protocolos, experiências de tratamento, resultados clínicos e estratégias para aprimorar a assistência e a experiência do paciente.

Especialistas discutem tendências da medicina estética e longevidade

A programação científica contou com a participação de médicos reconhecidos em suas áreas de atuação, como Dr. Paulo Muzy, Dr. Mauro Arguello, Dra. Daniela Aidar, Dra. Luciana Crivelin, Dra. Patricia Zanella, Dra. Vivian Pecly e outros especialistas convidados.

Entre os temas estavam o futuro da medicina estética, saúde e longevidade, novas abordagens para tratamentos corporais, lipedema, saúde da mulher acima dos 40 anos e os desafios relacionados às mudanças corporais em pacientes que utilizam medicamentos da classe GLP-1. O evento também abriu espaço para discussões sobre a integração de tecnologias e o desenvolvimento de protocolos personalizados, considerando as diferentes necessidades dos pacientes.

Conexão com o mercado internacional

Um dos momentos especiais do Unyque Day foi a participação de Flávia Lanini, profissional brasileira da estética com atuação internacional e experiência no atendimento de celebridades como integrantes da família Kardashian.

Sua presença aproxima os participantes brasileiros de experiências desenvolvidas no mercado internacional e reforça a proposta da Body Health Internacional de conectar profissionais, compartilhar conhecimento e acompanhar as transformações do setor em diferentes mercados.

A participação integra a estratégia da marca de fortalecer uma comunidade internacional de especialistas, estimulando a troca de experiências e a evolução contínua da prática clínica.

Da tecnologia à experiência do paciente

Além da programação científica, o Unyque Day contou com uma jornada dedicada à gestão e ao desenvolvimento das clínicas, abordando marketing, posicionamento de marca, atendimento, experiência do paciente, relacionamento e gestão financeira.

Para Helaine Hohendorff, diretora de marketing da Contourline e Body Health Internacional, a iniciativa responde a uma necessidade crescente dos profissionais de integrar conhecimento técnico, experiência do paciente e visão de negócios.

“O Brasil foi escolhido para receber o primeiro Unyque Day internacional, e isso tem um significado muito especial para nós. Queremos que cada médico saia desse encontro com conhecimento que possa aplicar na sua clínica, entendendo melhor as tecnologias, seus protocolos e toda a jornada que envolve o paciente. Quando o médico cresce, quando a clínica evolui e quando o paciente tem uma experiência melhor, todos avançam juntos”, afirma Helaine.

A programação da tarde reuniu especialistas em marketing, experiência do paciente e gestão, incluindo Erica Giacomelli, Marina Figueiredo, Bruno Dias e Leandro Cardoso, além da participação de médicas convidadas, como Manoela Souza.

Entre os assuntos estavam a construção de marcas relevantes, a importância da consulta médica na decisão do paciente, a experiência durante o tratamento, as estratégias de relacionamento e os indicadores de gestão que contribuem para a sustentabilidade e o crescimento das clínicas.

Uma jornada que começa no Brasil e segue pelo mundo

O Unyque Day nasce como uma plataforma internacional de educação, relacionamento e compartilhamento de experiências entre profissionais que utilizam as tecnologias da Body Health Internacional.

A proposta é que cada edição contribua para a evolução da prática clínica, estimulando a troca de conhecimento entre diferentes mercados e aproximando médicos das inovações que vêm transformando a medicina estética.

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A estreia em São Paulo representa o primeiro capítulo dessa jornada internacional, que pretende ampliar a conexão entre ciência, tecnologia e desenvolvimento profissional, consolidando o Unyque Day como um espaço de atualização, relacionamento e troca de experiências entre especialistas.