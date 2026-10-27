Profissões mais e menos confiáveis em 2026: ranking compara políticos, médicos e influenciadores

O relatório "Ipsos Global Trustworthiness Index 2026" avaliou a confiança pública em 20 profissões ao entrevistar 23.537 adultos em 31 países. Os dados apontam uma divisão profunda na percepção global sobre diferentes carreiras, com disparidades expressivas entre profissionais de setores semelhantes.

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Os médicos ocupam o topo da lista com um índice de confiança líquida de +43 pontos percentuais. Logo em seguida aparecem os cientistas, com +42 pontos, e os professores, com +37 pontos. O trio conquistou as três primeiras posições em 27 dos 31 países avaliados.

Pontuações intermediárias e equilíbrio

A distância para o quarto colocado revela uma diferença ampla: as forças armadas atingiram +16 pontos, ficando 21 pontos atrás dos professores. Outros grupos com saldo positivo reúnem os seguintes resultados:

personal trainers: pontuação de +10

empreendedores de tecnologia: marca de +6

juízes: índice de +5

policiais: patamar de +5

Os advogados registraram índice zero. Esse número demonstra que a parcela de pessoas que confia na categoria equivale exatamente à fatia que desconfia dela.

Políticos e influenciadores enfrentam maior desconfiança

Na ponta oposta do levantamento, os políticos registraram a pior avaliação entre as 20 ocupações pesquisadas, com saldo de -48 pontos percentuais. Apenas 13% dos entrevistados os consideram confiáveis, perante 61% que os julgam não confiáveis. O distanciamento entre políticos e médicos atinge 91 pontos percentuais.

Os influenciadores de redes sociais aparecem em seguida com -44 pontos, enquanto os ministros de governo somam -37 pontos. Executivos de publicidade alcançaram -26 pontos, acompanhados por jornalistas e banqueiros, ambos com taxa negativa de -10 pontos percentuais.

Variações dentro dos mesmos setores

O estudo destaca divergências marcantes em áreas correlatas. Servidores públicos marcaram -9 pontos, superando os ministros de governo em 28 pontos percentuais. No setor de comunicação, apresentadores de telejornais obtiveram -3 pontos e jornalistas ficaram com -10 pontos, distantes da percepção atribuída aos influenciadores digitais.

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A confiança líquida calcula a subtração entre a porcentagem que considera o grupo não confiável e a que o julga confiável. O levantamento utilizou média com pesos iguais entre as 31 nações e ocorreu entre 19 de junho e 3 de julho de 2026.