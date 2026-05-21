Talvez as pessoas estejam procurando menos diagnóstico e mais escuta

Neste mês, uma reportagem do jornal The New York Times mostrou que metade dos americanos abaixo dos 50 anos já busca informações de saúde com influenciadores digitais e podcasts. A pesquisa, baseada em dados do Pew Research Center, revela uma mudança na forma como confiança, cuidado e autoridade passam a funcionar na sociedade contemporânea.

O dado chama atenção porque muitos desses influenciadores não são médicos ou profissionais tradicionais da saúde. Muitos se apresentam como coaches, empreendedores ou simplesmente pessoas compartilhando experiências pessoais. Ainda assim, acumulam milhões de seguidores e alto nível de confiança pública.

A reação mais imediata diante desse cenário costuma ser o alerta sobre desinformação. E ela existe. Redes sociais estão repletas de promessas milagrosas e recomendações sem base científica. Mas talvez a questão central seja mais profunda. Talvez as pessoas estejam procurando menos um diagnóstico e mais alguém que as escute.

Esse movimento revela uma transformação importante na forma como construímos confiança. Durante décadas, o conhecimento técnico bastava para legitimar uma voz. Hoje, experiência pessoal, vulnerabilidade e identificação emocional passaram a ocupar parte desse espaço. Quando alguém relata publicamente sua ansiedade, sua perda de peso, um tratamento difícil ou o cuidado com um familiar doente, cria-se uma sensação imediata de proximidade. Não é apenas informação. É reconhecimento.

Talvez isso ajude a explicar por que tantas pessoas recorrem às redes para falar de saúde, sofrimento, alimentação, envelhecimento ou saúde mental. Em um cotidiano acelerado, consultas médicas muitas vezes duram poucos minutos. Sistemas são burocráticos. Linguagens parecem distantes. O algoritmo percebeu rapidamente algo que as instituições ainda tentam compreender: pessoas querem ser ouvidas.

Isso não significa substituir medicina por influenciadores. Mas ignorar essa mudança talvez seja um erro igualmente perigoso. Existe uma dimensão emocional no cuidado que a tecnologia tradicionalmente não ocupava e que agora começa a ser disputada por criadores de conteúdo, plataformas digitais e até inteligências artificiais.

Nesse contexto, o envelhecimento das próximas décadas também será diferente. Os idosos do futuro chegarão à velhice já formados por redes sociais, podcasts, algoritmos e assistentes virtuais. Buscar orientação emocional ou informações de saúde em ambientes digitais provavelmente fará parte natural do cotidiano dessas gerações.

A própria inteligência artificial começa a ocupar parte desse espaço. Não apenas como ferramenta técnica, mas como interface de conversa, orientação e companhia. Isso abre oportunidades importantes de inclusão e acesso, especialmente para pessoas isoladas ou com dificuldade de acesso a serviços. Mas também levanta uma questão delicada: o que acontece quando a atenção humana se torna rara?

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Talvez o crescimento dos influenciadores de saúde revele menos uma crise da medicina e mais uma crise de acolhimento. Porque saúde nunca foi apenas informação. Saúde é vínculo, presença, acolhimento e confiança. E, em um mundo hiperconectado, talvez o maior cuidado seja simplesmente estar presente.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.