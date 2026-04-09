A inteligência artificial já nasceu há 70 anos - e isso muda tudo

A inteligência artificial virou o assunto do momento. Está nas empresas, nas escolas, nos celulares e no debate público. Mas há um ponto pouco lembrado nessa discussão: a IA não é nova.



Ela nasceu oficialmente em 1956, durante a Conferência de Dartmouth, nos Estados Unidos, quando um grupo de cientistas propôs que a inteligência humana poderia ser descrita de forma tão precisa a ponto de ser simulada por máquinas. Foi ali que o termo “inteligência artificial” foi criado.



Isso significa que, em 2026, a IA completa cerca de 70 anos.



Para entender melhor o que isso representa, vale olhar para o mundo de 1956. Era o auge da Guerra Fria, com tensões como a Crise de Suez e a Revolução Húngara. No campo cultural, Elvis Presley despontava como símbolo de uma nova indústria de massa. No Brasil, Juscelino Kubitschek assumia a Presidência com o plano de acelerar o desenvolvimento do país, enquanto começavam as obras de Brasília.



Quase 70 anos depois, o cenário guarda semelhanças. As disputas por influência e controle estratégico não desapareceram — apenas mudaram de forma e de atores. Se em 1956 a Crise de Suez simbolizava essas tensões, hoje o mundo volta a conviver com conflitos no Oriente Médio, incluindo episódios envolvendo o Irã. Da mesma forma, se a Revolução Húngara revelou os limites impostos por grandes potências, a guerra na Ucrânia recoloca em evidência esse tipo de disputa geopolítica. No Brasil, seguimos atravessando ciclos democráticos que renovam lideranças e projetos de país, em um ambiente também marcado por transformações econômicas e sociais.



Mas, se por um lado os conflitos persistem, por outro a evolução é evidente. Saímos de um mundo que ainda engatinhava na computação para colocar o homem na Lua, avançar no tratamento de doenças, ampliar a expectativa de vida, transformar a mobilidade, globalizar a cultura e conectar bilhões de pessoas em tempo real. A tecnologia deixou de ser suporte e passou a ser infraestrutura da vida cotidiana.



É nesse contexto que a inteligência artificial - essa “senhora” de quase 70 anos - ganha protagonismo. Não como ameaça, mas como ferramenta de ampliação das capacidades humanas. Para a população 50+, seus impactos já são concretos: interfaces mais simples, assistentes que ajudam no uso de aplicativos, apoio na saúde, na comunicação com familiares e na redução do isolamento. Quando bem aplicada, a IA não substitui - inclui, orienta e aproxima.



No fim, talvez a melhor forma de entender a inteligência artificial seja enxergá-la como mais uma etapa da própria evolução humana. Uma tecnologia que amadureceu ao longo de décadas e que agora começa a cumprir um papel prático no cotidiano. Para uma sociedade que envelhece, isso é especialmente relevante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A IA pode simplificar o acesso a serviços digitais, apoiar decisões, facilitar a comunicação e ampliar a autonomia de quem muitas vezes foi deixado à margem da transformação tecnológica. Se, aos 70 anos, a inteligência artificial começa a mostrar sua maturidade, talvez seja também um bom momento para reconhecer que experiência, tempo e aprendizado — nas máquinas e nas pessoas — não representam o fim de um ciclo, mas a oportunidade de construir um futuro mais inclusivo.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.