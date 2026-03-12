Assine
Francisco Iglesias
Francisco Iglesias
Fundador da Startup Juventude Reversa | Empreendedor Social | Artista Visual | Engenheiro na Área de Telecom
JUVENTUDE REVERSA

Mulheres vivem mais, mas envelhecem com desigualdades acumuladas

No Dia Internacional da Mulher, dados mostram que elas vivem mais, mas enfrentam desigualdades acumuladas ao longo da vida e também na maturidade

Francisco Iglesias
Francisco Iglesias
Colunista
Fundador da Startup Juventude Reversa | Empreendedor Social | Artista Visual | Engenheiro na Área de Telecom
12/03/2026 02:00

Mulheres têm atualmente cerca de 64% dos direitos legais garantidos aos homens em todo o mundo, segundo a ONU, e seriam necessários quase três séculos para zerar a diferença - (crédito: imagem gerada por IA/Acervo Estado de Minas)
No último 8 de março, o mundo celebrou mais uma edição do Dia Internacional da Mulher. Em 2026, as Nações Unidas escolheram um tema direto: “Direitos. Justiça. Ação. Para todas as mulheres e meninas.” A proposta vai além da celebração simbólica da data e aponta para uma agenda concreta: derrubar barreiras legais e estruturais que ainda limitam a igualdade de gênero.

Os dados ajudam a explicar a urgência. Segundo a ONU, as mulheres possuem hoje cerca de 64% dos direitos legais garantidos aos homens em todo o mundo, permanecendo em desvantagem em áreas fundamentais como trabalho, segurança, família, propriedade e mobilidade. No ritmo atual de mudanças, estima-se que seriam necessários 286 anos para eliminar essas lacunas jurídicas. O debate sobre igualdade, portanto, não é apenas cultural ou político — ele também é uma questão de tempo.

Porque envelhecer sendo mulher não é apenas viver mais, é atravessar mais tempo de desigualdades acumuladas. Em praticamente todos os países, as mulheres têm expectativa de vida maior do que os homens. No Brasil, essa diferença supera sete anos. À primeira vista, trata-se de uma conquista civilizatória. Na prática, porém, ela também revela um paradoxo: viver mais não significa necessariamente viver melhor.

Ao longo da vida, mulheres tendem a receber salários menores, interromper mais vezes suas carreiras para cuidar de filhos ou familiares e, por consequência, contribuir menos para sistemas previdenciários. Na maturidade, essas diferenças acumuladas tornam-se mais visíveis.

No mercado de trabalho, o etarismo também pesa. Mulheres acima dos 50 anos frequentemente enfrentam mais dificuldade de reinserção e menor reconhecimento de experiência. Trata-se de um exemplo claro de interseccionalidade: idade e gênero atuando juntos na produção dessas desigualdades.

O Brasil terá eleições em 2026. Será que os partidos e candidatos estão pensando seriamente nas condições de vida e trabalho das mulheres ao longo de todo o ciclo da vida — inclusive na maturidade — ou o tema continuará aparecendo apenas em discursos simbólicos e nas exigências formais de cotas de gênero? Se viver mais já é uma realidade, a pergunta passa a ser outra: que condições estamos criando para que essas décadas adicionais sejam produtivas, seguras e dignas?

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

direitos envelhecimento genero igualdade maturidade mulheres terceira-idade

