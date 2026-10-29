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Em vídeo, Benjamin Netanyahu aponta suposta fraude nas eleições de Israel

Premiê de Israel alega que votação foi fraudada por árabes e pede mobilização total nas urnas contra avanço histórico da oposição

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AC
Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
29/10/2026 12:46

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Em vídeo, Benjamin Netanyahu aponta suposta fraude nas eleições de Israel
Benjamin Netanyahu em vídeo no qual acusa partidos árabes de tentarem roubar as eleições em Israel crédito: Reprodução/Instagram @b.netanyahu

Nessa terça-feira (27/10), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou um vídeo em suas redes sociais com acusações diretas contra partidos árabes. O premiê afirmou que essas legendas tentam roubar as eleições no país por meio de fraudes, compra de votos e irregularidades na votação.

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A manifestação ocorreu após as siglas árabes conquistarem uma representação histórica no Parlamento israelense. O avanço dessas bancadas tornou o grupo decisivo para impedir a formação de uma nova maioria governista sob o comando de Netanyahu.

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No vídeo divulgado, Netanyahu convocou os apoiadores do Likud, seu partido, a comparecerem aos locais de votação e fez um alerta: "meus irmãos e irmãs, eleitores do Likud, este é um apelo urgente, pois estão tentando nos roubar a eleição."



Netanyahu também destacou a diferença na participação eleitoral e mencionou lideranças políticas adversárias ao pedir mobilização total aos seus partidários. "A taxa de comparecimento às urnas entre a população árabe no sul está muito mais alta do que entre a população judaica. Vocês precisam sair e votar”, afirmou o premiê.

Em seguida, disse que “o que está em jogo, o que está na balança, é a preservação do nosso Estado judeu. É uma escolha entre um governo de direita forte, liderado pelo Likud, junto com todos os nossos parceiros, e um governo de esquerda, apoiado por partidos árabes, que levaria ao fim do Estado de Israel como o conhecemos."

No poder há mais de 20 anos, o premiê israelense também lida com acusações no âmbito judicial. Ele responde a processo na Justiça de Israel por corrupção, fraude e abuso de confiança, além de figurar como acusado de genocídio contra os palestinos perante a Corte Internacional de Justiça.

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*estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria


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