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Israel realizará eleições gerais em 27 de outubro

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Repórter
12/07/2026 14:53

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Israel realizará eleições gerais em 27 de outubro, anunciou o Parlamento neste domingo (12), em uma votação considerada um referendo sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu papel desde o início da guerra em Gaza.

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As eleições determinarão se Netanyahu, que responde a um processo por corrupção, permanecerá no poder em um país que vive há quase três anos em estado de guerra e de grave crise social.

Netanyahu, de 76 anos e integrante do partido de direita Likud, já é o primeiro-ministro que permaneceu mais tempo no cargo, em vários períodos não consecutivos.

As pesquisas mais recentes mostram que a maioria dos israelenses quer que ele deixe o poder, e o ex-chefe do Exército Gadi Eisenkot aparece como seu principal adversário.

Estas são as primeiras eleições em Israel desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 e, para muitos, representam um referendo sobre Netanyahu.

As falhas de segurança que permitiram que combatentes do Hamas entrassem em território israelense pesam sobre a popularidade do chefe de Governo.

Além disso, a opinião pública considera que Netanyahu não cumpriu suas promessas de alcançar uma "vitória total" sobre o Hamas e o movimento libanês pró-iraniano Hezbollah.

Muitos israelenses também consideram que Netanyahu foi deixado de lado nas negociações que permitiram um acordo de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos, visto por muitos como desfavorável aos interesses de Israel.

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mib-jd/jsa/an/jvb/lm/fp

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