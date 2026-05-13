Coalizão governista de Israel propõe dissolver o Parlamento para eleições antecipadas

A coalizão governista de Israel apresentou uma proposta para dissolver o Parlamento (Knesset) do país, o que abre caminho para eleições antecipadas, informou nesta quarta-feira (13) o partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Segundo a imprensa israelense, o projeto de dissolução poderá ser submetido à votação em 20 de maio.

"A 25ª Knesset será dissolvida antes do fim de seu mandato. As eleições (para formar o próximo Parlamento) serão realizadas em uma data determinada pelo Comitê da Knesset, que não poderá ser fixada antes de 90 dias após a aprovação desta lei", afirma o projeto publicado pelo partido Likud.

O texto foi assinado pelos líderes dos seis grupos parlamentares da coalizão governista.

As eleições poderiam, portanto, ser realizadas a partir da terceira semana de agosto, cerca de dois meses antes do término originalmente previsto para a legislatura, em 27 de outubro.

A iniciativa de dissolver o Parlamento, impulsionada pelo próprio partido de Netanyahu, ocorre no momento em que o primeiro-ministro parecia enfrentar, nas últimas 24 horas, um possível colapso de sua coalizão.

O premiê enfrenta uma crescente indignação por parte dos partidos ultraortodoxos.

Esses grupos o acusam de não cumprir sua promessa de aprovar uma legislação que isentaria permanentemente do serviço militar obrigatório os jovens da comunidade ultraortodoxa que estudam em escolas talmúdicas.

Percebendo uma oportunidade em meio à turbulência, vários partidos da oposição anunciaram na terça-feira que pretendiam apresentar seu próprio projeto de lei para dissolver a Knesset.

Mas o anúncio do Likud permitiria a Netanyahu assumir o controle do calendário eleitoral.

O principal líder da oposição israelense, Yair Lapid, afirmou pouco depois, nesta quarta-feira, que está pronto para disputar eleições antecipadas.

"Estamos prontos", escreveu Lapid no X, onde também se referiu à sua nova aliança, Beyahad ("Juntos"), formada com o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett.

Bennett e Lapid têm sido críticos declarados da forma como Netanyahu conduziu as guerras do país desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Nenhum dos dois blocos parece capaz de formar governo, dada a fragmentação do eleitorado.

Segundo uma pesquisa divulgada na terça-feira pela emissora pública KAN, o Likud obteria 26 das 120 cadeiras da Knesset, contra as 32 do parlamento atual, enquanto o Beyahad conquistaria 25.

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