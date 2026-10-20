Cresce uso de trade-in e upgrade para renovar smartphones

Os programas de trade-in e upgrade vêm ganhando espaço entre os consumidores brasileiros como uma alternativa para reduzir o custo de aquisição de novos smartphones e facilitar o acesso a tecnologias mais avançadas. Dados do Relatório Trade-in Assurant Brasil mostram que os consumidores receberam R$ 54,3 milhões em créditos pela troca de aparelhos usados ao longo de 2025, utilizando seus dispositivos como parte do pagamento na compra de novos smartphones.

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O movimento continua acelerado em 2026. No primeiro trimestre do ano, os programas de trade-in e upgrade administrados pela companhia proporcionaram R$ 29,1 milhões em valor devolvido aos consumidores brasileiros pela entrega de seus aparelhos usados, reforçando a crescente adesão a esse modelo de renovação tecnológica.

“Os programas de trade-in e upgrade permitem que os consumidores utilizem seus dispositivos usados como parte do pagamento de novos aparelhos, tornando a renovação tecnológica mais acessível e conveniente. Mais do que uma alternativa de compra, esses programas passaram a fazer parte da jornada de atualização dos smartphones no Brasil. O consumidor percebe cada vez mais valor em transformar um aparelho usado em recurso para adquirir um novo dispositivo, ao mesmo tempo em que contribui para um ciclo mais sustentável de reaproveitamento da tecnologia”, afirma Jose Augusto Codesso, vice-presidente de Operações e Trade-in da Assurant Brasil.

Idade média dos aparelhos

O levantamento também revela diferenças importantes no comportamento dos consumidores de acordo com o sistema operacional. Os aparelhos Apple entram nos programas de trade-in ou upgrade com idade média de 2,5 anos, enquanto os smartphones Android permanecem, em média, 4,6 anos com seus proprietários antes da troca.

Considerando todas as marcas analisadas, a idade média dos dispositivos utilizados nos programas foi de 3,1 anos, indicando que os consumidores buscam equilibrar o acesso a novas tecnologias com o aproveitamento do valor residual de seus aparelhos.

Principais modelos utilizados nos programas

Entre os aparelhos mais utilizados pelos brasileiros nos programas de trade-in e upgrade em 2025 estão iPhone 11, iPhone 13, Galaxy S22, Galaxy S23 Ultra e iPhone 12. Já no primeiro trimestre de 2026, os modelos mais frequentemente utilizados foram iPhone 13, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24, Galaxy S25 Ultra e Galaxy S23.

Os dados mostram que smartphones de gerações anteriores continuam tendo papel relevante na jornada de renovação, permitindo que consumidores utilizem o valor de seus dispositivos atuais para acessar modelos mais recentes.

Lojas físicas mantêm papel estratégico na troca de aparelhos

Outro destaque do estudo é a relevância das lojas físicas na jornada de troca dos dispositivos. Em 2025, elas responderam por 72% do valor movimentado pelos programas de trade-in e upgrade. No primeiro trimestre de 2026, essa participação aumentou para 86%, demonstrando o papel estratégico do ponto de venda na avaliação, negociação e conclusão das transações.

“Além de tornar a atualização dos smartphones mais acessível, os programas de trade-in e upgrade ajudam a prolongar o ciclo de vida dos aparelhos, impulsionando a economia circular e ampliando o acesso dos consumidores à tecnologia. É uma dinâmica que gera benefícios para consumidores, varejistas, fabricantes e para toda a cadeia do setor”, acrescenta.

A Assurant opera programas de trade-in e upgrade em todo o território nacional, em parceria com fabricantes, varejistas e empresas de telecomunicações. A companhia possui cobertura online em todo o país e presença em mais de 1.925 pontos de venda físicos. A empresa está presente em 21 países e mantém parcerias consolidadas com sete das dez maiores marcas globais de telecomunicações.

Metodologia

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O levantamento foi elaborado pela Assurant Brasil com base nas operações de trade-in e upgrade realizadas no país em 2025 e no primeiro trimestre de 2026, considerando dispositivos móveis comercializados por meio de parceiros varejistas, fabricantes e operadoras de telecomunicações.