Quartzito é lançado para uso em pisos elevados

A Pisos Elevados Brasil lançou o piso elevado em Quartzito durante a Expo Revestir 2026, feira de revestimentos e acabamentos realizada entre 9 e 13 de março, no São Paulo Expo, na capital paulista. Integrante da linha Design do catálogo da empresa, o produto está disponível nos acabamentos levigado, polido e escovado e conta com versões translúcidas, que permitem distribuir iluminação no vão abaixo das placas. Segundo a companhia, a proposta é unir a estética das pedras naturais a um sistema que costuma ser tratado apenas como solução técnica de infraestrutura.

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De acordo com Bruno Nakamura, sócio-fundador da Pisos Elevados Brasil, o desenvolvimento partiu da atuação da empresa em residências de alto padrão, nas quais o piso elevado acabava sendo percebido somente pela sua função. “Mesmo quando oferecíamos granito, os clientes queriam algo além, um acabamento com mais presença e exclusividade”, relata.

O executivo conta que a mesma demanda surgiu em consultórios e em empreendimentos corporativos. “Os arquitetos já especificavam pedras exóticas nesses espaços e queriam levar esse nível de acabamento também para o piso elevado. O Quartzito nasceu para atender essa demanda: une a função do sistema elevado à estética das pedras naturais nobres, sem que o projeto precise escolher entre uma e outra”, afirma.

Padrões naturais e desempenho técnico

Nakamura observa que o material tem ganhado espaço em projetos de arquitetura e interiores e atribui esse movimento à combinação entre aparência e exclusividade. “Mesmo dentro de um mesmo tipo de pedra, nenhuma placa é igual à outra. Os veios, as tonalidades e os desenhos mudam de peça para peça, então cada piso é único”, explica.

Além do aspecto visual, a rocha reúne características relevantes para ambientes internos. Segundo o sócio-fundador, por ser formado principalmente por quartzo, o Quartzito tem alta dureza e boa resistência ao desgaste e a riscos, o que o torna adequado para áreas com circulação intensa. “Exclusividade, design, beleza e desempenho são os fatores que diferenciam o Quartzito e fazem dele uma escolha para projetos que buscam identidade própria”, resume, ao tratar do lugar do produto na linha Design.

Três acabamentos para linguagens distintas

Como o piso é indicado para áreas internas, a escolha entre as três superfícies disponíveis é, antes de tudo, uma decisão estética, ligada ao gosto do cliente e à linguagem do projeto, conforme o executivo.

“O polido tem mais brilho e realça os veios da pedra. Agrada quem busca um ambiente mais marcante. O levigado tem acabamento fosco e acetinado, com aparência mais contemporânea: reflete menos a luz e deixa o ambiente mais sóbrio. Já o escovado tem textura mais natural, com um acabamento rústico e sofisticado ao mesmo tempo”, detalha. Com essas alternativas, o arquiteto consegue adequar o revestimento à proposta de cada espaço sem trocar de material.

Luz sob as placas

As versões translúcidas permitem criar cenários diferentes em um mesmo ambiente. “É como ter três pisos em um só”, compara Nakamura. Com a iluminação do piso apagada, a pedra exibe sua aparência natural, com veios e tons originais. Quando o piso é aceso durante o dia ou com as luzes do ambiente ligadas, a luz atravessa a rocha e modifica sua coloração. Com o piso aceso e o ambiente no escuro, o Quartzito assume tonalidade própria e passa a ser o destaque do espaço.

Segundo o executivo, a iluminação não fica embutida na placa. “Ela é instalada e distribuída abaixo do piso, no vão. Essa é uma vantagem do piso elevado: como as placas são removíveis, o acesso à iluminação para manutenção ou substituição é simples, sem obra”, descreve.

Aplicações em diferentes segmentos

A empresa direciona o produto a áreas de convivência e recepções de escritórios corporativos, lojas conceito, showrooms, hotéis, restaurantes e residências de alto padrão. Nesses espaços, conforme Nakamura, o sistema também atende a questões operacionais, ao oferecer flexibilidade para alterar o layout e permitir que cabeamento e instalações de ar-condicionado passem por baixo do piso, em vez de ocupar paredes ou forros. “A manutenção fica mais fácil, o que é importante em ambientes que não podem parar. Com o Quartzito, essa funcionalidade vem junto com um acabamento nobre”, pontua.

Para o sócio-fundador, a apresentação na feira ampliou o repertório de arquitetos e projetistas. Ele observa que o Quartzito iluminado aparece com frequência crescente em paredes, bancadas de consultórios e balcões de recepção, mas ainda é pouco explorado no piso, onde a pedra costuma ser aplicada sem iluminação. “Com o piso elevado, a iluminação pode ficar abaixo das placas, com acesso fácil para manutenção. Isso dá ao arquiteto um recurso a mais: o piso deixa de ser só base e passa a ser um elemento de destaque no projeto”, avalia.

A participação na Expo Revestir também permitiu à empresa mostrar o lançamento diretamente a arquitetos e designers e ouvir a avaliação desses profissionais. “A partir desse lançamento, nossa expectativa é levar o piso elevado em Quartzito para projetos em que o piso elevado ainda não era considerado”, projeta Nakamura.

Com mais de dez anos de atuação, a Pisos Elevados Brasil informa ter realizado mais de 1.000 projetos em todo o país, entre escritórios, lojas, residências, ambientes industriais, centros de processamento de dados (CPDs) e data centers. A empresa atende em âmbito nacional e trabalha da comercialização à instalação de pisos elevados.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.pisoselevadosbrasil.com.br