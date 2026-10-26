10 bons motivos para visitar o Nordeste e agradecer à vida

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Há lugares que a gente visita para descansar. Outros, para conhecer uma nova cultura, experimentar sabores diferentes ou contemplar paisagens de tirar o fôlego. E há o Nordeste brasileiro, que consegue reunir tudo isso e ainda despertar uma vontade quase irresistível de agradecer à vida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com nove estados, capitais vibrantes, vilarejos charmosos, falésias coloridas, dunas monumentais, piscinas naturais e um patrimônio cultural que atravessa gerações, a região oferece experiências capazes de transformar uma viagem em memória afetiva.

Do nascer do sol à beira-mar ao entardecer que pinta o horizonte de tons dourados, o Nordeste tem esse dom de nos lembrar que a felicidade também mora nas coisas simples: caminhar descalço na areia, sentir a brisa no rosto, compartilhar uma boa refeição e contemplar a imensidão do oceano.

Confira dez bons motivos para colocar o Nordeste no roteiro e agradecer por cada instante vivido.

1. Salvador: história, fé e o encanto da primeira capital do Brasil

Quem vai ao topo do Elevador Lacerda, tem a chance de apreciar uma vista panorâmica espetacular da Baía de Todos os Santos. flickr Débora Araújo

Salvador é uma daquelas cidades que não se conhecem apenas com os olhos. É preciso sentir seus ritmos, ouvir seus tambores, provar sua culinária e caminhar por suas ruas históricas.

No Pelourinho, os casarões coloridos e as igrejas centenárias contam capítulos fundamentais da história brasileira, incluindo a resistência e a contribuição dos povos negros para a formação cultural do país. No Elevador Lacerda, a vista da Baía de Todos-os-Santos revela uma das paisagens urbanas mais bonitas do Brasil.

A capital baiana também convida a conhecer o Farol da Barra, caminhar pelo Porto da Barra e contemplar o pôr do sol na região do Solar do Unhão. Entre uma moqueca, um acarajé e uma roda de música, Salvador ensina que viajar também é reconhecer a riqueza da diversidade cultural e da fé que atravessa gerações.

2. Maragogi: o azul que parece não ter fim

Maragogi, no litoral Norte de Alagoas, é um paraíso de piscinas naturais com um intenso azul do mar Pousada Camurim Grande/Divulgação

No litoral norte de Alagoas, Maragogi encanta com águas transparentes, coqueirais e extensas faixas de areia clara. Suas famosas piscinas naturais, conhecidas como Galés, revelam um cenário de peixes coloridos e tons de azul e verde que parecem desafiar a imaginação.

Em dias de maré baixa, passeios autorizados podem proporcionar uma experiência inesquecível de contato com a vida marinha. O segredo é consultar a tábua de marés e escolher operadores comprometidos com a preservação ambiental.

Diante de tanta beleza, fica fácil entender por que algumas paisagens nos fazem esquecer a pressa e simplesmente agradecer por estar ali.

3. Lençóis Maranhenses: um espetáculo que parece de outro planeta

Len..ois Maranhenses National Park - Brazil Shutterstock

No Maranhão, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses oferece uma das paisagens mais impressionantes do país. Dunas de areia branca se estendem até onde a vista alcança, formando um cenário singular com lagoas sazonais de águas cristalinas.

Barreirinhas, Santo Amaro e Atins são algumas das principais portas de entrada para explorar a região, cada uma com experiências e características próprias.

O período de lagoas mais cheias varia conforme as chuvas e as condições de cada ano, por isso vale planejar a viagem com informações atualizadas. Entre caminhadas pelas dunas, banhos refrescantes e pores do sol monumentais, os Lençóis nos lembram que a natureza tem uma capacidade extraordinária de surpreender.

4. João Pessoa: o privilégio de começar o dia diante do mar

Imperdível em João Pessoa é o passeio de catamarã até as piscinas naturais de Picãozinho CÁCIO MURILO/Mtur

A capital paraibana combina tranquilidade, áreas verdes, patrimônio histórico e belas praias urbanas. Tambaú e Cabo Branco são boas escolhas para caminhar pela orla, aproveitar a gastronomia local e contemplar o mar sem precisar se afastar muito da cidade.

Um dos passeios mais procurados é a visita às piscinas naturais do Seixas, realizada conforme as condições da maré e do mar. Outro programa especial é acompanhar o nascer do sol, uma experiência que ganhou fama na região por causa da localização geográfica do litoral paraibano.

João Pessoa mostra que o luxo de uma viagem nem sempre está em grandes extravagâncias. Às vezes, está em acordar cedo, respirar fundo e assistir ao dia começar.

5. Jericoacoara: dunas, lagoas e liberdade

Jericoacoara, no Ceará, é um dos destinos do Nordeste na lista de preferência de férias dos Brasileiras Carlos Altman/EM

No litoral oeste do Ceará, Jericoacoara reúne ruas de areia, dunas imponentes, lagoas de águas claras e uma atmosfera que convida a desacelerar.

A Lagoa do Paraíso é um dos grandes destaques, com redes instaladas dentro da água e cenários perfeitos para passar horas sem olhar para o relógio. A Pedra Furada, formação rochosa esculpida pela natureza, também está entre os cartões-postais mais conhecidos do destino.

No fim da tarde, a Duna do Pôr do Sol se transforma em ponto de encontro para quem deseja acompanhar o espetáculo diário do sol desaparecendo no horizonte.

É o tipo de lugar que nos faz perceber como a vida pode ser mais leve quando abrimos espaço para o descanso, a contemplação e os pequenos prazeres.

6. Recife e Olinda: cultura, arquitetura e alegria nas ruas

Recife, cidade com rica história e arquitetura singular, celebra suas datas cívicas e a identidade cultural de Pernambuco. Datingjungle/ Unsplash

Pernambuco oferece uma combinação especial de praias, história, arte e música. Em Recife, o visitante pode explorar o Recife Antigo, conhecer o Paço do Frevo e admirar o trabalho dos artesãos no entorno do Marco Zero.

A cidade também tem uma tradição gastronômica marcante, com pratos que revelam a diversidade de influências presentes na culinária pernambucana.

A poucos quilômetros, Olinda encanta com suas ladeiras, igrejas, ateliês e casarios históricos. Caminhar por suas ruas é descobrir um patrimônio cultural vivo, que ganha ainda mais energia durante o Carnaval, quando os bonecos gigantes e os ritmos tradicionais ocupam a cidade.

Entre o frevo, o maracatu e as manifestações populares, a viagem se transforma em uma celebração da criatividade e da alegria do povo nordestino.

7. São Miguel dos Milagres: o encanto de viajar sem pressa

Praia de SÃ£o Miguel dos Milagres (AL): Com Ã¡guas cristalinas e calmas, essa praia paradisÃ­aca tem piscinas naturais perfeitas para um mergulho seguro. ReproduÃ§Ã£o Youtube

Também em Alagoas, a região de São Miguel dos Milagres conquista quem procura praias tranquilas, coqueirais e pequenas pousadas integradas à paisagem.

Fazendo parte da chamada Rota Ecológica dos Milagres, o destino é ideal para caminhadas à beira-mar, passeios de bicicleta e momentos de descanso longe dos grandes centros urbanos.

As piscinas naturais são um dos atrativos da região e podem ser visitadas em condições específicas de maré, sempre com atenção às regras ambientais e à proteção dos recifes.

Ali, o tempo parece correr em outro ritmo. Um almoço de peixe fresco, uma conversa sem pressa e o barulho das ondas podem se tornar os momentos mais preciosos de toda a viagem.

8. Delta do Parnaíba: ilhas, manguezais e natureza exuberante

O Delta do Rio Parnaíba, também chamado de Delta das Américas, é o único em mar aberto das Américas e o terceiro maior do mundo - perde somente para o do Rio Nilo, na África, e o do Rio Me Kong, no Vietnã, na Ásia. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico/Governo federal

Entre o Piauí e o Maranhão, o Delta do Parnaíba forma uma paisagem singular de rios, ilhas, dunas e manguezais. O passeio de barco permite conhecer diferentes ambientes naturais e observar a riqueza da fauna local.

Parnaíba é uma das principais bases para explorar a região, que também se conecta a outros destinos do litoral nordestino.

Dependendo do roteiro e das condições naturais, é possível observar aves, conhecer comunidades ribeirinhas e contemplar o encontro entre águas e vegetação. O espetáculo do pôr do sol sobre o delta é um convite à contemplação e ao respeito pela natureza.

É uma experiência para quem deseja descobrir um Nordeste que vai muito além dos destinos mais conhecidos e valorizar a riqueza dos ecossistemas brasileiros.

9. Aracaju: praias, boa comida e o prazer da simplicidade

Aracaju fica no leste do Sergipe e é cortada por rios, como o Sergipe e o Poxim. A cidade ocupa uma área de 181 km² e tem cerca de 680 mil habitantes. O nome tem origem no Tupi: arakaiu, cajueiro das araras. Sérgio Augusto Perera - wikimedia commons

A capital de Sergipe oferece uma experiência acolhedora para quem gosta de unir praia, gastronomia e passeios culturais. A Orla de Atalaia é um dos principais pontos de encontro, com espaços para caminhadas, restaurantes e áreas de lazer.

A cidade também serve como ponto de partida para conhecer o litoral sergipano e destinos como a região do Rio São Francisco. Entre as experiências possíveis estão passeios de barco, visitas a mercados tradicionais e degustações de pratos à base de frutos do mar.

Aracaju é uma boa escolha para quem procura uma viagem menos acelerada, com tempo para aproveitar os sabores locais, conhecer a cultura regional e descobrir que a felicidade pode estar em uma mesa compartilhada diante de uma bela paisagem.

10. Fernando de Noronha: a beleza que pede cuidado

O Parque Nacional Marinho representa cerca de 70% do arquipélago Divulgação Governo de Pernanbuco

Em Pernambuco, o arquipélago de Fernando de Noronha é um dos destinos naturais mais desejados do Brasil. Suas praias, águas transparentes, formações rochosas e rica vida marinha fazem do lugar um cenário extraordinário para contemplação e atividades aquáticas.

A Baía do Sancho, frequentemente celebrada por sua beleza, impressiona pelas falésias cobertas de vegetação e pelo mar de cores intensas. A Baía dos Porcos também encanta com suas piscinas naturais e formações rochosas.

A visita exige planejamento, respeito às regras de conservação e atenção às taxas e autorizações aplicáveis. Preservar esse patrimônio é parte fundamental da experiência: a beleza que nos emociona hoje precisa continuar existindo para as próximas gerações.

Viajar pelo Nordeste é também aprender a agradecer

O Nordeste não cabe em uma única fotografia, em uma lista de praias ou em um roteiro de férias. Está nas paisagens que nos deixam em silêncio, na música que nos faz dançar, na comida que desperta lembranças e na hospitalidade que transforma desconhecidos em amigos.

Está também na história, na diversidade religiosa, na força das tradições populares e na criatividade de um povo que construiu uma das identidades culturais mais marcantes do Brasil.

Visitar a região é descobrir que cada estado guarda um universo próprio. É perceber que o mar pode ser companhia para a aventura, o descanso ou a reflexão. É aprender a olhar com mais atenção para aquilo que tantas vezes passa despercebido na correria cotidiana.

No fim, talvez o maior motivo para visitar o Nordeste seja justamente este: lembrar que a vida não é feita apenas de grandes conquistas, mas também de instantes que merecem ser celebrados.

Uma manhã ensolarada, um banho de mar, o sabor de uma comida preparada com afeto, o abraço de quem viaja conosco e um pôr do sol compartilhado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Porque viajar pelo Nordeste é descobrir novas paisagens, mas também reencontrar a capacidade de se encantar com a vida. E isso, por si só, já é um excelente motivo para fazer as malas.