Como visitar a vila do Nordeste eleita uma das 10 mais bonitas do mundo
Saiba onde fica, qual a melhor época para visitar e como chegar a este paraíso brasileiro que não permite a entrada de carros; planeje sua viagem
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Jericoacoara, a charmosa vila de pescadores no Ceará, ganhou destaque internacional ao ser reconhecida pelo jornal americano "The Washington Post" em 1994 como uma das dez praias mais bonitas do mundo. O grande diferencial que encanta visitantes é a proibição da circulação de carros em suas ruas de areia, o que preserva um ambiente rústico e autêntico, onde o ritmo é ditado pela natureza.
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Andar por Jeri, como é carinhosamente chamada, é uma experiência única. A ausência de asfalto convida a caminhadas descalças entre lojas de artesanato, restaurantes charmosos e pousadas aconchegantes. A atmosfera tranquila é ideal para quem busca se desconectar da agitação urbana e aproveitar a paisagem deslumbrante, que mistura dunas, mar e lagoas de água cristalina.
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Como chegar a Jericoacoara
O caminho mais comum para chegar ao paraíso é pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza (FOR), localizado a cerca de 300 quilômetros. De lá, é necessário contratar um traslado em veículos 4×4, que leva em média de quatro a seis horas para completar o percurso final, parte dele feito por estradas de areia e dunas.
Para uma rota mais curta, o Aeroporto Regional Comandante Ariston Pessoa (JJD), em Cruz, fica a cerca de 30 quilômetros da vila. Embora receba menos voos, a opção reduz significativamente o tempo de viagem. Independentemente do aeroporto escolhido, o trecho final do trajeto é sempre feito em veículos com tração nas quatro rodas, os únicos autorizados a circular na região.
Qual a melhor época para visitar?
A escolha do período ideal depende do seu objetivo. A alta temporada ocorre no segundo semestre, principalmente entre agosto e dezembro, quando os ventos fortes atraem praticantes de kitesurf e windsurf de todo o mundo. Essa também é a estação seca, garantindo dias de sol intenso e céu azul.
Já o primeiro semestre, de janeiro a maio, corresponde à estação chuvosa. Apesar da possibilidade de pancadas de chuva, é nessa época que as lagoas começam a encher. Entre julho e setembro, no início do segundo semestre, as lagoas da região, como a Lagoa do Paraíso e a Lagoa Azul, atingem seu volume máximo, exibindo um visual espetacular com suas águas claras e convidativas.
Uma vez na vila, alguns passeios são considerados obrigatórios para uma experiência completa. Entre os principais, destacam-se:
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Duna do Pôr do Sol:diariamente, moradores e turistas se reúnem no topo da duna para assistir ao espetáculo do sol mergulhando no mar.
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Pedra Furada:um dos cartões-postais de Jeri, a formação rochosa permite, especialmente em julho, que o sol se encaixe perfeitamente em sua fenda central durante o pôr do sol.
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Lagoa do Paraíso:famosa por suas redes coloridas montadas dentro da água, é o lugar perfeito para relaxar e aproveitar a paisagem em um cenário de tranquilidade absoluta.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.