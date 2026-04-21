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Terra dos ventos

Como visitar a vila do Nordeste eleita uma das 10 mais bonitas do mundo

Saiba onde fica, qual a melhor época para visitar e como chegar a este paraíso brasileiro que não permite a entrada de carros; planeje sua viagem

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JJ
Joubert Júnior
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Repórter
21/04/2026 12:22 - atualizado em 21/04/2026 12:39

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Cartão-postal de Jericoacoara, a Pedra Furada forma fila de visitantes em busca do melhor registro no Instagram
Cartão-postal de Jericoacoara, a Pedra Furada forma fila de visitantes em busca do melhor registro no Instagram crédito: Carlos Altman/EM

Jericoacoara, a charmosa vila de pescadores no Ceará, ganhou destaque internacional ao ser reconhecida pelo jornal americano "The Washington Post" em 1994 como uma das dez praias mais bonitas do mundo. O grande diferencial que encanta visitantes é a proibição da circulação de carros em suas ruas de areia, o que preserva um ambiente rústico e autêntico, onde o ritmo é ditado pela natureza.

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Andar por Jeri, como é carinhosamente chamada, é uma experiência única. A ausência de asfalto convida a caminhadas descalças entre lojas de artesanato, restaurantes charmosos e pousadas aconchegantes. A atmosfera tranquila é ideal para quem busca se desconectar da agitação urbana e aproveitar a paisagem deslumbrante, que mistura dunas, mar e lagoas de água cristalina.

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Como chegar a Jericoacoara

Passeio de buggy sobre as dunas do Parque Nacional de Jericoacoara o turista encara, com emoção, as belezas naturais-Carlos Altman/EM
Passeio de buggy sobre as dunas do Parque Nacional de Jericoacoara o turista encara, com emoção, as belezas naturais Carlos Altman/EM
A icônica Pedra Furada é um dos pontos turísticos imperdíveis na região de Jericoacoara, Ceará.-Davi Rosário/ Pexels
A icônica Pedra Furada é um dos pontos turísticos imperdíveis na região de Jericoacoara, Ceará. Davi Rosário/ Pexels
Essa situação ocorre porque a Vila de Jericoacoara, onde a maioria das atividades turísticas está concentrada, fica completamente rodeada pela área do parque, e muitas dessas atividades dependem do uso de veículos.-Adely Silveira/Arquivo pessoal
Essa situação ocorre porque a Vila de Jericoacoara, onde a maioria das atividades turísticas está concentrada, fica completamente rodeada pela área do parque, e muitas dessas atividades dependem do uso de veículos. Adely Silveira/Arquivo pessoal
A redução e até a possibilidade de desaparecimento das dunas do Parque Nacional de Jericoacoara têm preocupado especialistas por causa do impacto da ação humana nos últimos anos.- Instagram @parnajericoacoara
A redução e até a possibilidade de desaparecimento das dunas do Parque Nacional de Jericoacoara têm preocupado especialistas por causa do impacto da ação humana nos últimos anos. Instagram @parnajericoacoara
Embora tenha apenas 66 km, espremido entre duas áreas muito badaladas para o turismo (os famosos Lençóis, uma área de dunas no Maranhão, e a Praia de Jericoacoara, no Ceará), o Piauí atrai uma multidão de tartarugas gêmeas que chegam para a desova.-Reprodução Tv Globo
Embora tenha apenas 66 km, espremido entre duas áreas muito badaladas para o turismo (os famosos Lençóis, uma área de dunas no Maranhão, e a Praia de Jericoacoara, no Ceará), o Piauí atrai uma multidão de tartarugas gêmeas que chegam para a desova. Reprodução Tv Globo
Cartão-postal de Jericoacoara, a Pedra Furada forma fila de visitantes em busca do melhor registro no Instagram-Carlos Altman/EM
Cartão-postal de Jericoacoara, a Pedra Furada forma fila de visitantes em busca do melhor registro no Instagram Carlos Altman/EM
Vista do parque nacional de Jericoacoara-ICMBio/Divulgação
Vista do parque nacional de Jericoacoara ICMBio/Divulgação

O caminho mais comum para chegar ao paraíso é pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza (FOR), localizado a cerca de 300 quilômetros. De lá, é necessário contratar um traslado em veículos 4×4, que leva em média de quatro a seis horas para completar o percurso final, parte dele feito por estradas de areia e dunas.

Para uma rota mais curta, o Aeroporto Regional Comandante Ariston Pessoa (JJD), em Cruz, fica a cerca de 30 quilômetros da vila. Embora receba menos voos, a opção reduz significativamente o tempo de viagem. Independentemente do aeroporto escolhido, o trecho final do trajeto é sempre feito em veículos com tração nas quatro rodas, os únicos autorizados a circular na região.

Qual a melhor época para visitar?

A escolha do período ideal depende do seu objetivo. A alta temporada ocorre no segundo semestre, principalmente entre agosto e dezembro, quando os ventos fortes atraem praticantes de kitesurf e windsurf de todo o mundo. Essa também é a estação seca, garantindo dias de sol intenso e céu azul.

Já o primeiro semestre, de janeiro a maio, corresponde à estação chuvosa. Apesar da possibilidade de pancadas de chuva, é nessa época que as lagoas começam a encher. Entre julho e setembro, no início do segundo semestre, as lagoas da região, como a Lagoa do Paraíso e a Lagoa Azul, atingem seu volume máximo, exibindo um visual espetacular com suas águas claras e convidativas.

Uma vez na vila, alguns passeios são considerados obrigatórios para uma experiência completa. Entre os principais, destacam-se:

  • Duna do Pôr do Sol:diariamente, moradores e turistas se reúnem no topo da duna para assistir ao espetáculo do sol mergulhando no mar.

  • Pedra Furada:um dos cartões-postais de Jeri, a formação rochosa permite, especialmente em julho, que o sol se encaixe perfeitamente em sua fenda central durante o pôr do sol.

  • Lagoa do Paraíso:famosa por suas redes coloridas montadas dentro da água, é o lugar perfeito para relaxar e aproveitar a paisagem em um cenário de tranquilidade absoluta.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

 

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