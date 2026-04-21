Como visitar a vila do Nordeste eleita uma das 10 mais bonitas do mundo

Leia Mais

Como chegar a Jericoacoara

Passeio de buggy sobre as dunas do Parque Nacional de Jericoacoara o turista encara, com emoção, as belezas naturais Carlos Altman/EM A icônica Pedra Furada é um dos pontos turísticos imperdíveis na região de Jericoacoara, Ceará. Davi Rosário/ Pexels Essa situação ocorre porque a Vila de Jericoacoara, onde a maioria das atividades turísticas está concentrada, fica completamente rodeada pela área do parque, e muitas dessas atividades dependem do uso de veículos. Adely Silveira/Arquivo pessoal A redução e até a possibilidade de desaparecimento das dunas do Parque Nacional de Jericoacoara têm preocupado especialistas por causa do impacto da ação humana nos últimos anos. Instagram @parnajericoacoara Embora tenha apenas 66 km, espremido entre duas áreas muito badaladas para o turismo (os famosos Lençóis, uma área de dunas no Maranhão, e a Praia de Jericoacoara, no Ceará), o Piauí atrai uma multidão de tartarugas gêmeas que chegam para a desova. Reprodução Tv Globo Cartão-postal de Jericoacoara, a Pedra Furada forma fila de visitantes em busca do melhor registro no Instagram Carlos Altman/EM Vista do parque nacional de Jericoacoara ICMBio/Divulgação Voltar Próximo

O caminho mais comum para chegar ao paraíso é pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza (FOR), localizado a cerca de 300 quilômetros. De lá, é necessário contratar um traslado em veículos 4×4, que leva em média de quatro a seis horas para completar o percurso final, parte dele feito por estradas de areia e dunas.

Para uma rota mais curta, o Aeroporto Regional Comandante Ariston Pessoa (JJD), em Cruz, fica a cerca de 30 quilômetros da vila. Embora receba menos voos, a opção reduz significativamente o tempo de viagem. Independentemente do aeroporto escolhido, o trecho final do trajeto é sempre feito em veículos com tração nas quatro rodas, os únicos autorizados a circular na região.

Qual a melhor época para visitar?

A escolha do período ideal depende do seu objetivo. A alta temporada ocorre no segundo semestre, principalmente entre agosto e dezembro, quando os ventos fortes atraem praticantes de kitesurf e windsurf de todo o mundo. Essa também é a estação seca, garantindo dias de sol intenso e céu azul.

Já o primeiro semestre, de janeiro a maio, corresponde à estação chuvosa. Apesar da possibilidade de pancadas de chuva, é nessa época que as lagoas começam a encher. Entre julho e setembro, no início do segundo semestre, as lagoas da região, como a Lagoa do Paraíso e a Lagoa Azul, atingem seu volume máximo, exibindo um visual espetacular com suas águas claras e convidativas.

Uma vez na vila, alguns passeios são considerados obrigatórios para uma experiência completa. Entre os principais, destacam-se:

Duna do Pôr do Sol: diariamente, moradores e turistas se reúnem no topo da duna para assistir ao espetáculo do sol mergulhando no mar.

Pedra Furada: um dos cartões-postais de Jeri, a formação rochosa permite, especialmente em julho, que o sol se encaixe perfeitamente em sua fenda central durante o pôr do sol.

Lagoa do Paraíso:famosa por suas redes coloridas montadas dentro da água, é o lugar perfeito para relaxar e aproveitar a paisagem em um cenário de tranquilidade absoluta. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.