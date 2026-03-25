Fuja do óbvio: 7 praias secretas e paradisíacas no Nordeste brasileiro

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O Nordeste brasileiro vai muito além dos cartões-postais conhecidos. Enquanto destinos como Porto de Galinhas e Jericoacoara atraem multidões, a região esconde verdadeiros refúgios para quem busca tranquilidade, cenários intocados e uma conexão mais autêntica com a natureza. São praias que fogem do roteiro tradicional e oferecem uma experiência única, longe da agitação dos grandes polos turísticos.

Esses locais se destacam por sua beleza preservada, com acesso muitas vezes limitado, o que garante um ambiente mais exclusivo. Para quem planeja as próximas férias e quer fugir do óbvio, explorar esses paraísos secretos pode ser a escolha ideal. Conheça sete praias que merecem um lugar na sua lista de desejos.

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Praia do Patacho, Alagoas: Localizada na Rota Ecológica dos Milagres, esta praia é um convite ao descanso. Com uma imensa barreira de corais, na maré baixa formam-se piscinas naturais de águas mornas e cristalinas. O cenário é completado por coqueiros que se estendem por toda a orla, praticamente deserta.

Taipu de Fora, na Bahia KamilloK de Getty Images Pro

Taipu de Fora, Bahia: Na Península de Maraú, Taipu de Fora é famosa por suas gigantescas piscinas naturais, que podem chegar a 1 km de extensão. O local é perfeito para a prática de mergulho com snorkel, revelando uma rica vida marinha entre os corais.

Águas cristalinas da Praia do Patacho, em Rio de Pedras (AL), é uma das contempladas com selo internacional Embratur/Sebrae

Galinhos, Rio Grande do Norte: O acesso a esta pequena península é feito apenas por barco ou veículos 4x4, o que já indica o seu isolamento. Galinhos encanta por sua paisagem singular, com dunas, salinas e um mar de águas calmas. Os passeios de buggy e charrete são a melhor forma de explorar a região.

Praia do Espelho, Bahia: Situada entre Trancoso e Caraíva, a Praia do Espelho combina o charme rústico com um cenário deslumbrante. Suas falésias coloridas emolduram um mar que, na maré baixa, reflete o céu como um espelho. As piscinas naturais que se formam são um atrativo extra.

Na férias, conheça as belezas naturais no Sul da Bahia, como a Praia do Espelho, em Trancoso, distrito de Porto seguro MÁRCIO FILHO/Mtur Destinos -

Ilha de Santo Aleixo, Pernambuco: Uma pequena ilha de origem granítica e acesso controlado, a poucos minutos de barco da Praia de Serrambi. A visitação limitada garante a preservação e a tranquilidade do local. Suas águas claras são ideais para natação e mergulho, com uma pequena praia de areia branca de um lado e belas formações rochosas do outro.

Praia de Macapá, Piauí: O litoral piauiense é o menor do Brasil, mas guarda tesouros como Macapá. A praia se destaca pelo encontro do Rio Camurupim com o mar, formando uma paisagem em constante transformação. É um destino muito procurado por praticantes de kitesurf, graças aos ventos fortes e constantes.

Ponta do Corumbau, Bahia: No extremo sul da Bahia, o acesso a Corumbau é um desafio que recompensa. O nome, em Tupi-Guarani, significa "longe de tudo". A grande atração é uma longa ponta de areia que avança mar adentro por centenas de metros durante a maré baixa, criando um caminho cercado de água por todos os lados. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.