Os destinos brasileiros no radar dos famosos para a virada do ano

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Com a proximidade do Réveillon, cresce a curiosidade em torno dos destinos escolhidos por celebridades para a virada do ano. Mais do que confirmações oficiais, o que se repete é um padrão já conhecido do turismo nacional: praias do Nordeste continuam liderando as preferências de atores, músicos e influenciadores, atraídos por paisagens paradisíacas, festas exclusivas e maior sensação de privacidade.



Fernando de Noronha

Entre os endereços mais associados a uma virada sofisticada está Fernando de Noronha. O arquipélago pernambucano mantém a fama de refúgio reservado, procurado por quem deseja celebrar longe da agitação das grandes cidades.

Em anos anteriores, a presença de artistas e criadores de conteúdo ajudou a consolidar a imagem de Noronha como um dos destinos mais exclusivos do país para o fim de ano, mesmo quando não há confirmações públicas sobre quem estará na ilha.

Fernando de Noronha (PE) Global_Pics de Getty Images Signature

Rota Ecológica dos Milagres

Outro nome que ganhou força recentemente é a Rota Ecológica dos Milagres, no litoral de Alagoas. Integrante da Costa dos Corais, a região reúne praias quase intocadas, mar de águas cristalinas e vilas charmosas cercadas por coqueirais.

Locais como São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras e Passo de Camaragibe passaram a figurar entre os favoritos de celebridades e influenciadores, especialmente no último Réveillon, quando festas privadas e hospedagens de alto padrão impulsionaram a fama do destino como alternativa aos roteiros mais tradicionais.

Trancoso

No Sul da Bahia, Trancoso segue como um clássico absoluto entre os famosos. O vilarejo mantém, ao longo dos anos, a reputação de ponto de encontro de celebridades durante as festas de fim de ano, com eventos exclusivos e celebrações mais intimistas.

A presença recorrente de atores, empresários e influenciadores faz com que o destino seja constantemente associado a uma virada de alto padrão. Recentemente, Trancoso voltou aos holofotes com a estadia de Virginia Fonseca e do jogador Vinícius Júnior, que aproveitaram dias de descanso em um hotel boutique próximo à Praia do Espelho, reforçando o apelo do local entre nomes conhecidos.

Porto de Galinhas

Pernambuco também aparece com frequência no radar do Réveillon das celebridades. A Praia dos Carneiros costuma atrair quem busca tranquilidade e clima familiar para a virada, enquanto Porto de Galinhas e Maracaípe se destacam pelas grandes festas de Ano-Novo. Em edições anteriores, esses destinos reuniram personalidades do entretenimento e da internet, ajudando a consolidar o estado como uma das apostas para quem quer combinar praia e celebração.

Piscina natural de Porto de Galinhas, em Pernambuco Carlos Altman/EM

Jericoacoara

Fechando a lista dos destinos em alta, Jericoacoara, no Ceará, se destaca por unir simplicidade e sofisticação. A vila, conhecida pelo clima rústico e pelas paisagens naturais preservadas, atrai artistas que preferem uma virada menos previsível, mas ainda marcada por conforto e exclusividade.

Nos últimos anos, a circulação de celebridades contribuiu para reforçar a imagem de Jeri como um dos lugares mais desejados para celebrar a chegada do novo ano no Brasil.

