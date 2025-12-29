Os destinos brasileiros no radar dos famosos para a virada do ano

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
Com a proximidade do Réveillon, cresce a curiosidade em torno dos destinos escolhidos por celebridades para a virada do ano. Mais do que confirmações oficiais, o que se repete é um padrão já conhecido do turismo nacional: praias do Nordeste continuam liderando as preferências de atores, músicos e influenciadores, atraídos por paisagens paradisíacas, festas exclusivas e maior sensação de privacidade.
Entre os endereços mais associados a uma virada sofisticada está Fernando de Noronha. O arquipélago pernambucano mantém a fama de refúgio reservado, procurado por quem deseja celebrar longe da agitação das grandes cidades.
Em anos anteriores, a presença de artistas e criadores de conteúdo ajudou a consolidar a imagem de Noronha como um dos destinos mais exclusivos do país para o fim de ano, mesmo quando não há confirmações públicas sobre quem estará na ilha.
Outro nome que ganhou força recentemente é a Rota Ecológica dos Milagres, no litoral de Alagoas. Integrante da Costa dos Corais, a região reúne praias quase intocadas, mar de águas cristalinas e vilas charmosas cercadas por coqueirais.
Locais como São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras e Passo de Camaragibe passaram a figurar entre os favoritos de celebridades e influenciadores, especialmente no último Réveillon, quando festas privadas e hospedagens de alto padrão impulsionaram a fama do destino como alternativa aos roteiros mais tradicionais.
Trancoso
No Sul da Bahia, Trancoso segue como um clássico absoluto entre os famosos. O vilarejo mantém, ao longo dos anos, a reputação de ponto de encontro de celebridades durante as festas de fim de ano, com eventos exclusivos e celebrações mais intimistas.
A presença recorrente de atores, empresários e influenciadores faz com que o destino seja constantemente associado a uma virada de alto padrão. Recentemente, Trancoso voltou aos holofotes com a estadia de Virginia Fonseca e do jogador Vinícius Júnior, que aproveitaram dias de descanso em um hotel boutique próximo à Praia do Espelho, reforçando o apelo do local entre nomes conhecidos.
Pernambuco também aparece com frequência no radar do Réveillon das celebridades. A Praia dos Carneiros costuma atrair quem busca tranquilidade e clima familiar para a virada, enquanto Porto de Galinhas e Maracaípe se destacam pelas grandes festas de Ano-Novo. Em edições anteriores, esses destinos reuniram personalidades do entretenimento e da internet, ajudando a consolidar o estado como uma das apostas para quem quer combinar praia e celebração.
Jericoacoara
Fechando a lista dos destinos em alta, Jericoacoara, no Ceará, se destaca por unir simplicidade e sofisticação. A vila, conhecida pelo clima rústico e pelas paisagens naturais preservadas, atrai artistas que preferem uma virada menos previsível, mas ainda marcada por conforto e exclusividade.
Nos últimos anos, a circulação de celebridades contribuiu para reforçar a imagem de Jeri como um dos lugares mais desejados para celebrar a chegada do novo ano no Brasil.
Balneário Piçarras, em Santa Catarina, conquistou um marco inédito no turismo brasileiro em 2005: é a única cidade com 100% da orla certificada com o Selo Bandeira Azul, o mais prestigiado reconhecimento ambiental para praias no mundo. reprodução/ facebook/ balneario piçarras turismo
Considerado o "Oscar das Praias", o selo é concedido a praias, marinas e embarcações que atendem a 38 critérios rigorosos, como qualidade da água, gestão ambiental, segurança e responsabilidade social. divulgação
A certificação é coordenada pela Foundation for Environmental Education (FEE), presente em mais de 50 países, e posiciona Balneário Piçarras como referência global em turismo sustentável. Divulgação/ FEE
Com apenas 6,7 quilômetros de extensão, Balneário Piçarras conseguiu certificar toda sua orla — um feito raro e admirável, que reforça o compromisso da cidade com a preservação ambiental. divulgação
Localizada entre a Rua Carolina Wiliam Cunha e a Rua Canto do Sol, a Praia da Ponta do Jacques é conhecida por suas águas limpas e tranquilas, ideais para famílias e banhistas exigentes. reprodução
Entre a Rua Canto do Sol e a Avenida Getúlio Vargas, a faixa litorânea da Praia de Piçarras combina beleza natural com infraestrutura turística, sendo uma das mais visitadas da cidade. reprodução
Situada entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Alexandre Guilherme Figueredo, a Praia Central é o coração da cidade, com calçadão, quiosques e atividades culturais. reprodução de video
Entre a Rua Alexandre Guilherme Figueredo e o Rio Piçarras, a Praia da Barra do Rio Piçarras encanta pela paisagem fluvial e marinha, sendo ponto de encontro de pescadores e turistas. reprodução/ portal municipal
Todas as quatro praias de Balneário Piçarras estão devidamente certificadas para a temporada 2025/2026, mantendo, portanto, um histórico de excelência desde 2018. reprodução/ tripadviser
A cidade investe em educação ambiental, coleta seletiva, acessibilidade e preservação da fauna e flora costeira, cumprindo todos os requisitos do selo. reprodução/ instagram/ imp balneario piçarras
Monitoramentos constantes garantem que as águas das praias estejam sempre próprias para banho, com índices de balneabilidade entre os melhores do país. reprodução
As praias contam com postos de guarda-vidas, sinalização adequada, rampas de acesso e estrutura para pessoas com deficiência, promovendo inclusão. reprodução/ tripadviser
A orla é mantida com rigor, com equipes dedicadas à limpeza diária, controle de resíduos e manutenção de equipamentos públicos. reprodução/ instagram/ imp balneario piçarras
Balneário Piçarras é exemplo de como o turismo pode coexistir com a preservação ambiental, atraindo visitantes conscientes e engajados. reprodução/ facebook/ balneario piçarras turismo
As praias oferecem opções para surfe, stand-up paddle, caminhadas e eventos esportivos, sempre respeitando os limites ecológicos. reprodução/ facebook/ balneario piçarras turismo
A cidade protege espécies marinhas e costeiras, com ações de monitoramento e educação ambiental voltadas à comunidade e aos turistas. Wikimedia Commons
Hotéis, pousadas, restaurantes e comércio local se alinham ao padrão de qualidade exigido pelo selo, oferecendo conforto sem agredir o meio ambiente. reprodução/ tripadviser
O feito de Balneário Piçarras ganhou destaque na mídia e nas redes sociais, consolidando a cidade como destino turístico de excelência. reprodução/ instagram/ imp balneario piçarras
Desse modo, o Brasil terá 60 destinos com Bandeira Azul na temporada 2025/2026, reafirmando sua liderança na América do Sul em turismo sustentável. bandeira azul/ divulgação
O litoral de São Paulo, aliás, foi contemplado com quatro praias ou marinas certificadas, mostrando que o estado também avança na pauta ambiental. bandeira azul/ divulgação
Balneário Piçarras é parada obrigatória para quem busca praias limpas, seguras e sustentáveis — um verdadeiro paraíso ecológico no Sul do Brasil. reprodução/ tripadviser
Com a orla 100% certificada, Balneário Piçarras entra para a história do turismo brasileiro. Um exemplo de que é possível unir beleza natural, responsabilidade e excelência. reprodução/ prefeitura de balneário piçarras