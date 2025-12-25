Assine
overlay
Início Turismo
atenção redobrada

Com calor de até 40ºC, praias do Rio ficam cheias no Natal

Cidade está em nível Calor 3 e autoridades reforçam alerta para hidratação e proteção solar

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares
ES
Eduarda Soares
Repórter
25/12/2025 12:39 - atualizado em 25/12/2025 12:42

compartilhe

SIGA
x
Com calor de até 40ºC, praias do Rio ficam cheias no Natal
Com calor de até 40ºC, praias do Rio ficam cheias no Natal crédito: Tupi

As praias do Rio de Janeiro ficaram lotadas na manhã desta quinta-feira (25), feriado de Natal, impulsionadas pelo calor intenso na capital fluminense. A previsão indica temperatura máxima de até 40ºC, segundo a Climatempo. Diante do cenário, autoridades municipais e estaduais recomendam atenção redobrada à hidratação e à proteção da pele.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Desde a quarta-feira (24), a cidade está classificada no nível Calor 3, de acordo com o Centro de Operações e Resiliência do Rio de Janeiro (COR-Rio). O índice faz parte de uma escala que vai até o nível 5 e indica temperaturas elevadas com previsão de permanência do calor.

Leia Mais

Como está a classificação de calor no estado do Rio?

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ), os municípios fluminenses podem registrar calor classificado como leve, severo ou extremo, conforme a intensidade e a duração das altas temperaturas. A orientação é que a população evite exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários de pico.

Mesmo com o calor intenso, as praias de Copacabana e Ipanema registraram grande movimentação de banhistas. Guarda-sóis, protetor solar e roupas leves foram usados por quem decidiu aproveitar o dia à beira-mar.

Quais praias estão próprias para banho no Rio?

Nem todos os trechos da orla estão liberados para mergulho. Segundo o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), 15 pontos da orla da capital estão impróprios para banho, principalmente em razão das chuvas fortes que atingiram a cidade no início de dezembro e comprometeram a qualidade da água.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o boletim mais recente do órgão, Copacabana está entre os 26 pontos considerados próprios para banho no município. No trecho que vai do Leme ao Pontal, todas as praias aparecem liberadas.

Tópicos relacionados:

natal praia rio verao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay