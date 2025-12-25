Com calor de até 40ºC, praias do Rio ficam cheias no Natal

As praias do Rio de Janeiro ficaram lotadas na manhã desta quinta-feira (25), feriado de Natal, impulsionadas pelo calor intenso na capital fluminense. A previsão indica temperatura máxima de até 40ºC, segundo a Climatempo. Diante do cenário, autoridades municipais e estaduais recomendam atenção redobrada à hidratação e à proteção da pele.

Desde a quarta-feira (24), a cidade está classificada no nível Calor 3, de acordo com o Centro de Operações e Resiliência do Rio de Janeiro (COR-Rio). O índice faz parte de uma escala que vai até o nível 5 e indica temperaturas elevadas com previsão de permanência do calor.

Como está a classificação de calor no estado do Rio?

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ), os municípios fluminenses podem registrar calor classificado como leve, severo ou extremo, conforme a intensidade e a duração das altas temperaturas. A orientação é que a população evite exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários de pico.

Mesmo com o calor intenso, as praias de Copacabana e Ipanema registraram grande movimentação de banhistas. Guarda-sóis, protetor solar e roupas leves foram usados por quem decidiu aproveitar o dia à beira-mar.

Quais praias estão próprias para banho no Rio?

Nem todos os trechos da orla estão liberados para mergulho. Segundo o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), 15 pontos da orla da capital estão impróprios para banho, principalmente em razão das chuvas fortes que atingiram a cidade no início de dezembro e comprometeram a qualidade da água.

De acordo com o boletim mais recente do órgão, Copacabana está entre os 26 pontos considerados próprios para banho no município. No trecho que vai do Leme ao Pontal, todas as praias aparecem liberadas.