Leão XIV cancela visita a Assis após cirurgia, e orientação dos médicos sobre um detalhe do transporte ajuda a explicar a precaução na recuperação do Papa

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O Vaticano anunciou nesta sexta-feira (23) o cancelamento da visita do Papa Leão XIV à cidade de Assis, na Itália. A viagem estava marcada para a próxima terça-feira, 27 de outubro. A Santa Sé definiu a suspensão da atividade como uma medida de precaução.

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A decisão representa o primeiro compromisso cancelado da agenda papal desde a intervenção para a retirada de um tumor pulmonar, realizada no dia 13 de outubro. O pontífice apresenta recuperação qualificada como ótima, mas os médicos avaliaram que ainda é cedo para viagens de helicóptero.

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Exames histológicos confirmaram na última quarta-feira (21) que Leão XIV está completamente curado. O líder religioso não precisará de quimioterapia nem de outros tratamentos. Apesar do resultado, a equipe médica mantém a cautela sobre o condicionamento físico do pontífice.

Comunicados oficiais da Santa Sé

A divulgação ocorreu por meio de duas notas oficiais com tom de normalidade. O primeiro texto consistiu no boletim médico sobre o quadro clínico: "Informa-se que, segundo o programado, o Santo Padre se submeteu a uma radiografia de tórax de acompanhamento. O exame confirmou sua ótima recuperação pós-operatória. No entanto, dado o pouco tempo decorrido desde a cirurgia, os médicos que o atendem consideraram oportuno desaconselhar o voo de helicóptero previsto para 27 de outubro como medida de precaução".

O Vaticano publicou uma segunda nota informativa para confirmar a ausência no evento: "Para facilitar sua recuperação após a cirurgia torácica da última terça-feira, e seguindo o conselho dos médicos, o Papa Leão XIV não poderá assistir ao encontro Paz Desarmada e Desarmadora em Assis no dia 27 de outubro, como estava previsto, por ocasião do 40º aniversário da Jornada Mundial de Oração pela Paz, convocada por São João Paulo II".

A Santa Sé explicou que Leão XIV enviará uma mensagem aos organizadores e ao público presente no encontro.

Retomada gradual e próximas viagens

O Papa comunicou no domingo que retomaria as atividades de maneira gradual. A suspensão da ida a Assis confirma essa postura cautelosa na rotina de trabalho.

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A determinação médica também direciona a atenção para a agenda internacional. O pontífice ainda avaliará a realização da viagem programada para Uruguai, Argentina e Peru, entre 6 e 17 de novembro, que terá ritmo intenso.