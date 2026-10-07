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Como usar os dados do suporte para vender mais, sem transformar atendente em vendedor

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Repórter
07/10/2026 11:36

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Como usar os dados do suporte para vender mais, sem transformar atendente em vendedor
Como usar os dados do suporte para vender mais, sem transformar atendente em vendedor crédito: PulseBrand

A resposta não passa por meta de venda no atendimento. Passa por fazer o dado do suporte chegar a quem vende. Segundo Carlos Guerra Jr., CEO da OmniAI, o ticket é a única informação comercial que o cliente entrega sem ser perguntado, e a maioria das empresas a arquiva.

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“O suporte é o único lugar da empresa onde o cliente conta a verdade sem ser perguntado. Tratar isso como custo é jogar fora a pesquisa de mercado mais barata que existe”, afirma.

O que impede o uso é a arquitetura: sistemas separados por área, dado que não atravessa. No modelo de gestão por IA da OmniAI, o princípio de Möbius faz o dado do suporte trabalhar para vendas, financeiro e produto, com um Núcleo de IA Central Personalizado coordenando agentes autônomos especializados. A empresa reporta 87% de ganho de velocidade de resposta e 94% de automação nas operações do seu ecossistema.

“No fluxo contínuo, o que o cliente disse ao suporte na segunda vira oportunidade para vendas na terça e ajuste de cobrança na quarta. Não é integração entre sistemas, é o mesmo dado circulando”, diz o executivo.

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Na prática: o cliente que reclama de um recurso que não usa é um sinal de oportunidade, de ajuste de produto e de risco de cobrança ao mesmo tempo. Quando esse sinal circula, vender mais é consequência, não meta.

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