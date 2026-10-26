Cabelo cacheado: ciência explica cuidados específicos

O formato do fio interfere diretamente na maneira como o cabelo cacheado deve ser lavado, desembaraçado e finalizado. Por esse motivo, uma rotina adequada a determinado tipo de cabelo pode deixar outro ressecado, embaraçado ou difícil de pentear. A relação entre estrutura capilar e cuidados diários é o tema central de Curly Hair: Structure, Properties, and Care, livro lançado em 2023 pelo químico e pesquisador Dr. Ali Naqi Syed, fundador da Avlon Brasil e responsável pela formulação dos produtos da marca.

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Na obra, o autor associa a forma dos fios às exigências de limpeza, condicionamento e manutenção. "O cabelo cacheado é único em termos de sua forma geométrica", escreve Syed logo na introdução, em trecho traduzido do original. A constatação ajuda a compreender por que os cachos demandam atenção própria em cada etapa da rotina.

A curvatura começa no folículo

O formato do cabelo está associado à organização de suas estruturas durante a formação no folículo. Uma pesquisa de Thibaut e colaboradores, publicada em 2007, identificou diferenças na organização interna e assimetrias celulares ao comparar fios lisos e cacheados. Os pesquisadores relacionaram essas características à curvatura dos fios.

No livro, Dr. Syed apresenta a cutícula, camada que reveste o fio, e o córtex, sua região interna, como estruturas essenciais para compreender o cabelo. O autor também discute a relação entre diferentes texturas e propriedades como encolhimento, brilho e comportamento ao pentear (Syed, 2023, pp. 2–3).

Ressecamento e nós exigem atenção no desembaraço

Segundo orientações da Academia Americana de Dermatologia (AAD), cabelos cacheados espessos e crespos apresentam maior propensão ao ressecamento e à quebra, além de formarem nós com facilidade.

A entidade recomenda desembaraçar os fios molhados e condicionados, trabalhando por partes e utilizando os dedos ou um pente de dentes largos. Também orienta evitar a escovação dos cachos secos, prática que pode favorecer o frizz e a quebra.

O papel do condicionamento

O condicionador ajuda a melhorar a maciez e a facilidade de pentear. Sua ação sobre a superfície dos fios pode tornar o cabelo mais manejável e reduzir o esforço necessário para desembaraçá-lo.

O leave-in também pode contribuir para reduzir o frizz e facilitar a finalização. Conforme as orientações da AAD sobre esse tipo de produto, a escolha e a aplicação devem considerar as características do cabelo e as instruções da embalagem.

Condicionadores de enxágue e leave-ins têm formulações destinadas a usos distintos. Por isso, a utilização deve respeitar a finalidade indicada para cada produto.

Hábitos que compõem a rotina

Entre as recomendações da AAD para cabelos saudáveis estão ajustar a frequência de lavagem à oleosidade do couro cabeludo e ao acúmulo de resíduos, concentrando a aplicação do shampoo nessa região.

A entidade também orienta distribuir o condicionador ao longo dos fios, desembaraçar a partir das pontas em direção à raiz e secar sem esfregar, utilizando uma toalha ou camiseta para absorver a água.

O uso de ferramentas térmicas requer atenção à temperatura e à proteção dos fios. Durante o sono, penteados soltos podem ajudar a preservar os cachos, conforme as orientações da entidade para cabelos cacheados e crespos.

Critérios para avaliar produtos

A variedade de produtos disponíveis é outro tema abordado por Syed. “Todos os dias, novos produtos para cabelos cacheados são lançados”, observa o pesquisador, em tradução do original. Na mesma passagem, o autor destaca a importância de conhecer critérios para avaliar essas opções (Syed, 2023, p. 2).

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A discussão reforça a importância de considerar as características dos fios na escolha dos cuidados. Facilidade de desembaraço, maciez e conforto do couro cabeludo são aspectos que podem ser observados ao avaliar a resposta à rotina capilar.