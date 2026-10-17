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"Demagogia sem limites"

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Estado de Minas
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Repórter
17/10/2026 02:00

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“Na entrevista concedida à TV Globo nessa quinta-feira (15), o presidente Lula deu mais uma demonstração de demagogia e populismo. Ao ser questionado pela apresentadora Renata Lo Prete sobre o motivo de ter anunciado o reajuste do Bolsa Família – elevando o valor de
R$ 600 para R$ 691 – a apenas 17 dias do primeiro turno das eleições, o candidato afirmou, sem qualquer constrangimento, que desconhecia o fato de o programa estar há quase quatro anos sem reajuste, e que teria autorizado o aumento assim que soube. A resposta, contudo, não surpreende. Trata-se de um comportamento deplorável e antirrepublicano. Na realidade, acuado pelos números desfavoráveis nas pesquisas de opinião, Lula utilizou a medida como uma manobra eleitoral, evidenciando que seu único objetivo é a perpetuação no poder.”

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Paulo Panossian
São Carlos – SP

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