"Demagogia sem limites"

“Na entrevista concedida à TV Globo nessa quinta-feira (15), o presidente Lula deu mais uma demonstração de demagogia e populismo. Ao ser questionado pela apresentadora Renata Lo Prete sobre o motivo de ter anunciado o reajuste do Bolsa Família – elevando o valor de

R$ 600 para R$ 691 – a apenas 17 dias do primeiro turno das eleições, o candidato afirmou, sem qualquer constrangimento, que desconhecia o fato de o programa estar há quase quatro anos sem reajuste, e que teria autorizado o aumento assim que soube. A resposta, contudo, não surpreende. Trata-se de um comportamento deplorável e antirrepublicano. Na realidade, acuado pelos números desfavoráveis nas pesquisas de opinião, Lula utilizou a medida como uma manobra eleitoral, evidenciando que seu único objetivo é a perpetuação no poder.”

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Paulo Panossian

São Carlos – SP