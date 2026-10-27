Integração entre marketing e vendas ajuda indústria a recuperar negócios

Em empresas de intralogística, armazenagem industrial e máquinas pesadas, uma negociação pode levar meses entre o primeiro contato e o fechamento. Nesse intervalo, parte das oportunidades deixa de avançar sem que a empresa saiba exatamente em que ponto nem por quê. Para a Galgar Digital , especializada em crescimento comercial para esses segmentos, recuperar esses negócios depende de uma condição anterior: marketing, vendas e tecnologia precisam trabalhar de forma integrada.

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Segundo Lucas Anjos, CEO da Galgar Digital, a dificuldade aparece quando essas áreas funcionam separadas, o que impede a empresa de identificar com clareza o que gera receita e o que fica pelo caminho.

“Não basta gerar leads ou investir em presença digital. É necessário entender de onde vêm as oportunidades, como elas evoluem e por que algumas se transformam em vendas enquanto outras se perdem. Quando a empresa conecta marketing, tecnologia e processo comercial, passa a ter muito mais clareza sobre onde estão suas oportunidades de crescimento”, afirma.

O que muda quando as áreas se conectam

Com campanhas, rastreamento de conversões e CRM ligados entre si, o gestor passa a acompanhar cada oportunidade do primeiro contato até a proposta e o fechamento. Esse registro mostra em que etapa as negociações param e quais são os motivos de perda, informação que orienta a retomada de oportunidades antigas e a escolha de onde investir.

Esse é o princípio do Galgar High Level, programa de crescimento e previsibilidade comercial desenvolvido pela empresa para fabricantes, revendas e concessionárias de empilhadeiras, fornecedores de soluções de armazenagem, locadoras, empresas de manutenção e integradores de automação intralogística. A metodologia reúne tráfego pago, SEO e GEO, CRM, IA (inteligência artificial), rastreamento avançado, nutrição de leads e clientes e treinamento comercial, com as frentes atuando de maneira coordenada.

Na rotina comercial, o CRM organiza as negociações, as automações apoiam o acompanhamento e a inteligência artificial ajuda a apontar oportunidades que pedem atenção. O treinamento prepara a equipe para conduzir cada conversa até o fim.

Um mercado que valoriza cada oportunidade

O momento do setor reforça a importância de não deixar negócios para trás. De acordo com levantamento da consultoria Colliers, a vacância dos condomínios logísticos de alto padrão no Brasil caiu para 4,2% no terceiro trimestre de 2026, o menor índice da série histórica, com inventário nacional de 33,6 milhões de metros quadrados. Ao mesmo tempo, o investimento em máquinas ficou mais seletivo: em setembro, a Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) revisou de 3,2% para 8,4% a estimativa de queda nas vendas totais do setor em 2026, principalmente pelo impacto dos juros elevados.

Nesse ambiente, a base de clientes e as negociações já abertas ganham peso. Para Lucas Anjos, a vantagem está em transformar ferramentas e informações dispersas em uma operação conectada.

“Quando o gestor consegue enxergar o que acontece desde o investimento em marketing até a evolução das oportunidades comerciais, ele ganha condições de tomar decisões melhores, recuperar negócios e identificar novas fontes de receita. O objetivo é fazer com que a tecnologia e os processos trabalhem a favor do crescimento da empresa”, destaca.

Como recuperar oportunidades de venda na indústria

Recuperar oportunidades de venda na indústria começa pela integração entre marketing, vendas e tecnologia em uma estratégia única. Com a jornada registrada do primeiro contato ao fechamento, a empresa identifica onde e por que as negociações param, define ações para retomá-las e passa a construir projeções comerciais mais fundamentadas.

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Instagram Galgar Digital: @galgardigital

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