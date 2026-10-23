Corretora transfere R$ 50 milhões por engano após cliente pedir estorno de R$ 500; mulher comprou mansão e agora terá de devolver todo o montante à empresa

Uma cliente que pediu um estorno de 100 dólares australianos, cerca de R$ 500, recebeu por engano 10,5 milhões de dólares australianos, aproximadamente R$ 50 milhões, da corretora Crypto.com. O episódio ocorreu em Melbourne, na Austrália.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em vez de comunicar a falha registrada em maio de 2021, Thevamanogari Manivel utilizou os recursos para compras de alto padrão junto com a irmã, Thilagavathy Gangadory. O caso foi parar nos tribunais australianos após a empresa identificar o sumiço do dinheiro.

Como o engano aconteceu?

O envio incorreto foi provocado por uma falha operacional de um funcionário da plataforma, sediada em Singapura. No momento de efetuar o reembolso solicitado pela usuária, o colaborador inseriu os dados da conta bancária no espaço reservado para a quantia a ser paga.[

A transferência bilionária passou despercebida pela corretora durante sete meses. O desfalque só foi descoberto em dezembro de 2021, período em que a companhia realizou uma auditoria em seus registros contábeis.

O que a cliente fez com o dinheiro?

Logo após o recebimento inesperado, Manivel repassou 10,1 milhões de dólares australianos para uma conta conjunta, de acordo com documentos judiciais obtidos pela emissora australiana 7NEWS.

Parte do valor serviu para a compra de uma residência de cinco quartos avaliada em 1,35 milhão de dólares australianos, equivalente a R$ 4,7 milhões. O imóvel foi adquirido por Manivel como um presente para a irmã, segundo informações do portal Decrypt.

Qual foi a decisão da Justiça?

Com a recusa das beneficiadas em restituir o montante amigavelmente, a corretora ingressou com uma ação legal. A Suprema Corte do Estado de Victoria determinou a venda forçada do imóvel adquirido e a devolução completa dos valores à empresa.

Conforme informou um representante da Crypto.com, a disputa patrimonial continua em tramitação no Poder Judiciário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



