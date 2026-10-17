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Sewell: cidade nos Andes criada para atender a maior mina de cobre do mundo tinha urbanismo surpreendente

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Redação Flipar
  • Após a chegada do trem para resolver o acesso externo, toda a circulação interna ocorria pelas escadas e passagens distribuídas entre os diferentes níveis da montanha. No período de maior crescimento, a cidade chegou a reunir aproximadamente 15 mil habitantes, cuja rotina girava em torno da maior mina subterrânea de cobre do planeta, a El Teniente.
    Após a chegada do trem para resolver o acesso externo, toda a circulação interna ocorria pelas escadas e passagens distribuídas entre os diferentes níveis da montanha. No período de maior crescimento, a cidade chegou a reunir aproximadamente 15 mil habitantes, cuja rotina girava em torno da maior mina subterrânea de cobre do planeta, a El Teniente. Foto: Flickr - Diego Tirira
  • Com o passar dos anos, a empresa responsável pela mineração decidiu transferir parte dos trabalhadores para Rancagua, o que provocou o esvaziamento gradual da cidade. Diversos prédios foram demolidos antes que surgissem iniciativas voltadas à preservação do conjunto histórico.
    Com o passar dos anos, a empresa responsável pela mineração decidiu transferir parte dos trabalhadores para Rancagua, o que provocou o esvaziamento gradual da cidade. Diversos prédios foram demolidos antes que surgissem iniciativas voltadas à preservação do conjunto histórico. Foto: Flickr - Marcelo Páez Bermúdez
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