GOL suspende voos para a Flórida e altera rotas no Brasil

A GOL Linhas Aéreas anunciou a suspensão de 11 rotas da sua malha de voos a partir de 2027. O encarecimento contínuo do combustível de aviação motiva a reorganização da frota da empresa, que já iniciou a retirada das passagens do seu sistema oficial de vendas após o término da alta temporada de verão.

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A escalada de tensões geopolíticas no exterior, com destaque para a invasão russa na Ucrânia e as disputas no Oriente Médio, pressiona diretamente o preço do combustível de aviação. Por representar uma fatia entre 30% e 40% dos custos totais de cada voo comercial, qualquer oscilação no valor do insumo inviabiliza trechos com distâncias elevadas.

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Saída temporária da Flórida e rotas internacionais

O principal impacto da reestruturação recai sobre as viagens rumo aos Estados Unidos. A companhia decidiu paralisar temporariamente as atividades no estado norte-americano da Flórida, praça considerada histórica para a empresa por ter representado o primeiro destino internacional atendido no país.

A partir de fevereiro de 2027, os voos partindo de Brasília e de Fortaleza com destino a Orlando sairão de operação. A mesma interrupção atingirá as viagens para Miami, que contavam com decolagens regulares a partir da capital federal e do município de Belém.

Outros destinos internacionais da América do Sul e do Caribe também sairão da operação em 2027:

voos entre o Rio de Janeiro, pelo Aeroporto Internacional do Galeão, e Montevidéu

conexões diretas de Fortaleza para Montevidéu

trecho internacional ligando o Rio de Janeiro a Assunção

decolagens de São Paulo, pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, com destino a Punta Cana

Todos esses trajetos suspensos utilizavam jatos Boeing 737 MAX 8 e representavam as distâncias mais longas executadas por esse modelo dentro da frota. Quanto maior o tempo de voo, maior é o consumo de combustível, fator determinante para a interrupção dessas linhas.

Com as suspensões na Flórida, a cidade de Nova York passa a ser o único destino atendido pela transportadora em território norte-americano. A rota para o Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK) segue em operação com aeronaves Airbus A330-200, alugadas com tripulação da companhia parceira Wamos Air.

Impactos na malha nacional e licença não remunerada

A reformulação também alcançará o mercado doméstico brasileiro, afetando ligações regionais e capitais. O retorno desses trechos e dos voos ao exterior dependerá da estabilização do cenário internacional e da queda nas cotações globais do petróleo.

As alterações programadas em território nacional envolvem as seguintes conexões entre cidades brasileiras:

decolagens de São Paulo, pelo Aeroporto de Congonhas, para Ribeirão Preto e Palmas

viagens de Brasília para Goiânia

trechos de Salvador com destino a Aracaju e Campina Grande

de Petrolina para Salvador

ligação direta de Fortaleza para Foz do Iguaçu

voos do Rio de Janeiro, pelo Aeroporto do Galeão, para Ilhéus

rotas partindo de Goiânia e de Porto Velho para Cuiabá

viagens de Aracaju para Salvador Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

