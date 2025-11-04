Voos suspensos no aeroporto de Bruxelas por suspeita de drones

O tráfego aéreo foi interrompido na noite desta terça-feira (4) no aeroporto de Bruxelas-Zaventem, o mais importante da Bélgica, após suspeitas de avistamento de drones, informou uma porta-voz da empresa responsável por sua operação.

"Não há mais voos de saída ou de chegada devido a suspeitas de drones", declarou a porta-voz à AFP.

Em Charleroi, o segundo maior aeroporto belga, também foram suspensas provisoriamente as aterrissagens como medida de precaução, informou a empresa operadora.

Nenhuma informação foi fornecida sobre a duração estimada das perturbações.

A Skeyes, empresa encarregada do controle aéreo na Bélgica, não pôde ser contatada de imediato.

Assim como vários países europeus nos últimos dois meses, a Bélgica tem registrado episódios de voos de drones suspeitos sobre locais ou infraestruturas sensíveis.

No fim de semana passado, a base militar de Kleine-Brogel, no noroeste do país — que abriga armas nucleares americanas — foi sobrevoada três vezes, o que levou à abertura de uma investigação pelo serviço de inteligência militar belga.

Questionado na segunda-feira, o ministro da Defesa belga, Theo Francken, recusou-se a apontar a Rússia como responsável por esses incidentes, mas mencionou uma operação coordenada realizada por "profissionais" para "desestabilizar" a Bélgica.

"Estão tentando [semear] o pânico na Bélgica", afirmou o ministro à rádio pública francófona RTBF.

