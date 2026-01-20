Voo da Gol é cancelado e passageiros passam o dia em Confins

Passageiros que tomariam o voo 2008 da empresa Gol, previsto para decolar às 9h15 desta terça-feira (20/1) do Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com destino ao aeródromo do Galeão, no Rio de Janeiro, passaram o dia inteiro em terra firme. Depois de horas de espera, durante as quais a companhia teria informado se tratar de um atraso, o voo acabou sendo cancelado.

Em uma declaração distribuída aos consumidores, à qual o Estado de Minas teve acesso, a Gol atribuiu o cancelamento a "impedimentos operacionais". Os passageiros relatam ter perdido compromissos e conexões para outros destinos devido à medida: somente no fim da tarde, todos começaram a ser realocados em outros voos, vários deles com mais conexões do que as previstas inicialmente.

Valéria Reis foi uma das pessoas afetadas pelo cancelamento. Ela faria uma viagem de férias e saiu de casa por volta das 7h para pegar o voo. Porém, depois de 9 horas de espera com a filha pequena nos braços, a passageira ainda não havia embarcado: "Tivemos que remarcar duas vezes o carro que a gente ia pegar na hora que chegássemos ao aeroporto (de destino); já perdemos a diária de hoje", reclama.

Outra passageira, Luciana Melo, deveria ter voado diretamente para a capital fluminense, onde desembarcaria às 10h25 para começar a aproveitar as férias. No entanto, só conseguiu chegar ao destino por volta das 20h, após horas de espera e uma conexão em São Paulo. "Uma viagem direta para o Rio virou um dia inteiro", lamenta.

Luciana também relata que a companhia aérea demorou a realocar os passageiros, o que acabou aumentando o tempo de espera. "Disseram que a aeronave estava em manutenção, foram adiando ao longo do dia até cancelarem o voo", explica. Por fim, ela afirma que ainda teve a mala danificada após o embarque. "Quero processar a Gol", desabafa.

A reportagem entrou em contato com a Gol Linhas Aéreas e aguarda retorno.