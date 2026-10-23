Agradecer ao motorista de ônibus pode dizer algo sobre suas interações, mas há um detalhe que impede tirar conclusões sobre a empatia de quem faz esse gesto

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Agradecer ao motorista de ônibus antes de desembarcar é um hábito mantido por muitos passageiros, inclusive em momentos de pressa ou em veículos cheios. O gesto ultrapassa a cortesia básica, refletindo consideração e reconhecimento por quem está trabalhando.

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A psicologia estuda a influência da gratidão nas relações sociais e nas condutas de auxílio mútuo. Agradecer não demonstra, de forma isolada, que alguém seja mais empático, mas incentiva interações positivas.

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Ao se despedir com a palavra obrigado, o usuário reconhece o serviço prestado. Não há necessidade de conhecer o profissional ou conversar com ele para demonstrar respeito: o contato breve quebra a distância habitual entre quem trabalha e quem recebe o atendimento.

O papel das microamabilidades

A atitude integra as microamabilidades, formadas por ações cotidianas simples:

sorrir;

cumprimentar;

agradecer um apoio.

Investigações psicológicas destacam que essas ações melhoram o sentimento de conexão humana e ajudam a criar ambientes mais gentis. Pequenos gestos não exigem sacrifícios, mas colaboram para que as pessoas se sintam valorizadas.

O que aponta a ciência

Pesquisas analisaram a ligação entre gratidão e disposição para cooperar. Um estudo de 2006 revelou que sentir gratidão eleva a prontidão para ajudar, mesmo diante de situações que exigem esforço, inclusive na direção de indivíduos desconhecidos.

Outro trabalho acadêmico, de 2010, concluiu que receber gratidão aumenta a percepção de que a própria atividade profissional tem valor social. Participantes que receberam agradecimento exibiram maior inclinação para ajudar em momentos posteriores.

Nenhuma das análises focou motoristas de ônibus de maneira específica. Os resultados obtidos ajudam a compreender o impacto positivo das manifestações de apreço nas relações humanas.

Empatia nas ações rotineiras

A empatia busca compreender necessidades e realidades de terceiros. No transporte público, o agradecimento valoriza quem assume responsabilidades profissionais e atende diversas pessoas na jornada diária.

Quem deixa de agradecer não é necessariamente desprovido de empatia. Fatores como distração, pressa ou costumes pessoais justificam a conduta, pois uma reação isolada não define a personalidade.

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Quando incorporados como hábitos, pequenos gestos ajudam a edificar conexões mais respeitosas.