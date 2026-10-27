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O que mais de 200 músicas de Elvis Presley têm a ver com inteligência artificial? Acusação da família contra a Anthropic leva disputa de direitos à Justiça

Ação judicial cobra mais de 200 milhões de reais pelo uso de 274 faixas do Rei do Rock; entenda como o caso impacta a inteligência artificial

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LB
Larissa Brandes Viçoso
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Larissa Brandes Viçoso
Repórter
27/10/2026 14:58 - atualizado em 27/10/2026 14:58

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O que mais de 200 músicas de Elvis Presley têm a ver com inteligência artificial? Acusação da família contra a Anthropic leva disputa de direitos à Justiça
A obra de Elvis Presley, cujo nome brilha na Calçada da Fama, é alvo de processo por direitos autorais contra uma empresa de IA crédito: Créditos: depositphotos.com / nito103

Os herdeiros da estrela do rock and roll Elvis Presley entraram com uma ação judicial contra a empresa de inteligência artificial Anthropic. O processo exige o pagamento de 41 milhões de dólares, o que corresponde a 36,5 milhões de euros.

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A família alega que a companhia utilizou o catálogo de Elvis sem autorização prévia. Ao todo, a acusação aponta o uso de 274 canções do artista para alimentar os modelos tecnológicos de inteligência artificial.

Um representante da empresa de tecnologia expressou inconformidade com as acusações. O porta-voz assegurou que a entidade buscará se defender legalmente das contestações.

Os herdeiros apresentaram a ação na última sexta-feira na Corte de Distrito do norte da Califórnia. A família pretende levar o caso a julgamento e exige uma quantia calculada em 133.830 euros por cada canção usada ilegalmente, segundo informações reunidas pelo jornal "The New York Times".

Alegações sobre o chatbot Claude

A acusação também afirma que a Anthropic utilizou o popular chatbot Claude para contornar mecanismos de segurança das faixas musicais. O sistema teria servido para eliminar e alterar dados relativos ao gerenciamento dos direitos autorais de Elvis.

O documento expressa preocupações com danos à indústria criativa. Conforme trecho publicado pelo "The New York Times", os autores afirmam: “Os demandantes vinculados a Elvis iniciam esta ação para fazer valer seus direitos exclusivos frente a uma parte demandada que construiu seu modelo de negócio baseando-se na infração de direitos de autor a uma escala nunca vista”.

Entre os sucessos musicais que a empresa teria utilizado ilegalmente, constam obras consagradas:

  • "All shook up"

  • "Can’t help falling in love"

  • "Return to sender"

Histórico de processos contra a empresa

A disputa não representa o primeiro litígio expressivo enfrentado pela Anthropic no judiciário. Em janeiro de 2026, a Universal Music Group (UMG) moveu um processo de 3 milhões de dólares contra a desenvolvedora, valor próximo a 2.677 milhões de euros.

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Naquela ocasião, a UMG acusou a companhia tecnológica de ter alimentado o chatbot Claude com "bibliotecas pirateadas" de composições musicais.

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