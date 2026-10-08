Convênio com academia entra no top 10 de benefícios

O pacote de benefícios corporativos no Brasil ganhou um novo integrante em 2026: o convênio com academias. Segundo levantamento do Infojobs, divulgado pela Exame, o benefício apareceu, pela primeira vez, entre os dez mais oferecidos no país, em 19% das mais de 177 mil vagas analisadas no primeiro trimestre do ano.

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O movimento acompanha a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), em vigor desde 26 de maio de 2026, que passou a exigir das empresas a inclusão dos riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais. Segundo orientações do Ministério do Trabalho, a norma exige a identificação, avaliação e prevenção de fatores como sobrecarga, jornadas extensas, falta de autonomia e assédio.

Os benefícios tradicionais ainda lideram, com vale-alimentação presente em 88% das vagas, vale-transporte em 50%, plano de saúde em 33% e seguro de vida em 28%. Ainda assim, a entrada da academia no top 10 é vista como sinal de que saúde e qualidade de vida ganham espaço mais estratégico na relação entre empresas e colaboradores.

Para Ivete Gama, CMO da Ultra Academia, rede fitness presente em 16 estados, o dado reflete uma mudança na forma como o mercado de trabalho encara o exercício físico. “A academia deixou de ser percebida apenas como um benefício adicional ou uma vantagem para atrair talentos. Ela começa a ser incorporada a uma visão mais ampla de prevenção, saúde mental e sustentabilidade da força de trabalho. Para o mercado fitness, essa transformação abre uma frente importante de atuação junto às empresas”, afirma.

Riscos psicossociais ganham peso na gestão corporativa

O crescimento da atenção às questões emocionais no trabalho também aparece nos afastamentos. Segundo dados do Ministério da Previdência, o país concedeu 546.254 benefícios por incapacidade temporária por transtornos mentais em 2025, alta de 15,66% em comparação a 2024. Globalmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que depressão e ansiedade causem a perda de 12 bilhões de dias de trabalho por ano, com impacto próximo de US$ 1 trilhão em produtividade.

Para Ivete, esse cenário ajuda a explicar por que a nova norma trouxe o tema ao centro da agenda corporativa. “A NR-1 coloca luz sobre um problema que já afetava diretamente as organizações. Quando um colaborador adoece, o impacto não é apenas individual. Ele chega à produtividade, ao clima, à operação e à capacidade de retenção. As empresas começam a entender que prevenir também significa criar condições para uma rotina mais ativa e saudável”, destaca.

Setor fitness se aproxima do RH

A OMS também aponta que a atividade física regular ajuda a reduzir sintomas de ansiedade e depressão, ainda que 31% dos adultos no mundo não atinjam os níveis recomendados de exercício, por falta de tempo, custo ou distância. Ao integrar o convênio com academias ao pacote de benefícios, a empresa contribui para reduzir parte dessas barreiras, abrindo frentes como planos corporativos e atuação conjunta com o RH.

Segundo a CMO da Ultra Academia, essa aproximação exige que as redes ampliem sua atuação além do relacionamento direto com o aluno. “O setor de academias passa a ser visto como parte da infraestrutura de bem-estar das empresas. Isso exige que as redes estejam preparadas não apenas para receber o aluno, mas também para conversar com o RH, entender diferentes perfis de colaboradores e construir ações que realmente gerem adesão”, avalia.

A companhia amplia sua atuação além do treino com o plano Ultra 360, que reúne treino, telemedicina, atendimento psicológico e suporte nutricional em mensalidade de R$ 187. “Não adianta oferecer um benefício que o colaborador não consegue usar ou que não conversa com sua realidade. O plano Ultra 360 foi pensado para tornar o cuidado mais simples, acessível e completo. A pessoa pode treinar, buscar orientação nutricional, receber suporte psicológico e acessar a telemedicina dentro de um mesmo ecossistema”, acentua Ivete.

A executiva pondera que o acesso à atividade física não substitui, isoladamente, a gestão dos riscos psicossociais exigidos pela norma. “A academia não substitui uma cultura saudável nem corrige, sozinha, problemas estruturais. Mas pode ser uma aliada relevante quando faz parte de uma estratégia séria. O papel da Ultra é ajudar as empresas a transformar o incentivo à saúde em uma experiência acessível e presente na rotina das pessoas”, ressalta.

A entrada da academia no top 10 sinaliza que o setor passa a ocupar posição mais próxima da estratégia de saúde ocupacional, e não apenas da atração de talentos. Combinada à NR-1, a tendência aponta para benefícios mais integrados, que conectam movimento, prevenção e saúde emocional.

“A NR-1 acelera uma conversa que o mercado de academias já vinha construindo: atividade física não é apenas estética ou lazer. É prevenção, saúde e qualidade de vida. Quanto mais empresas entenderem essa conexão, maior será a possibilidade de levar o movimento a pessoas que ainda não conseguiram incorporá-lo à rotina”, conclui Ivete Gama.

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Para mais informações, basta acessar: http://www.ultraacademia.com.br/