Nova terapia para câncer de endométrio pode chegar ao SUS

A Consulta Pública nº 104 que avalia a incorporação de dostarlimabe, em combinação com quimioterapia, para o tratamento de pacientes com câncer de endométrio primário avançado ou recorrente com deficiência de enzimas de reparo (dMMR) no Sistema Único de Saúde (SUS) ficará aberta até o dia 26 de outubro de 2026. É nesse momento que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) recebe a opinião da sociedade civil, classe médica e profissionais da saúde sobre a inclusão do medicamento na rede pública. Para participar, basta acessar o link da Consulta Pública, fazer o login no gov.br, preencher o formulário e clicar em “enviar”.



O câncer de endométrio é o sexto tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil, com mais de 9 mil novos casos estimados por ano. A obesidade e a idade avançada são fatores de risco, e o aumento da prevalência desses fatores pode contribuir para o crescimento da incidência desse tumor. Cerca de 32% dos diagnósticos ocorrem em estágio avançado, com prognóstico desfavorável, em que a estimativa é de apenas 22% das pacientes estejam vivas em cinco anos. O tratamento padrão na primeira linha da doença é baseado em quimioterapia desde 2012, mas este possui um desfecho limitado, no qual metade das pacientes não se encontra viva após três anos.

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No entanto, esse cenário tem sido alterado com a chegada das imunoterapias para o tratamento dessas pacientes no Brasil. Essa mudança tem sido relevante, principalmente, para pacientes que apresentam uma característica molecular conhecida como deficiência no sistema de reparo de mal pareamento do DNA (dMMR), correspondendo a cerca de 30% das pacientes. Para essa população, o tratamento com imunoterapia tem demonstrado um potencial de cura em longo prazo.

"O câncer de endométrio avançado ou recorrente ainda representa um importante desafio para pacientes e profissionais de saúde. A consulta pública é uma etapa fundamental do processo de avaliação de novas tecnologias no SUS. É essencial que pacientes, profissionais de saúde e toda a sociedade contribuam com suas perspectivas para a tomada de decisão final da Conitec sobre a possível incorporação”, comenta Dra. Marcela Salvadori (CRM BA 31924), oncologista clínica com foco em tumores femininos na clínica AMO e mestre em pesquisa clínica pela Fiocruz/Bahia.

Sobre a GSK

A GSK é uma biofarmacêutica multinacional, presente em mais de 75 países, que tem como propósito unir ciência, tecnologia e talento para vencer as doenças e impactar a saúde global. A companhia pesquisa, desenvolve e fabrica vacinas e medicamentos especializados nas áreas de Doenças Infecciosas, HIV, Oncologia e Respiratória/Imunologia/Inflamatória. No Brasil, a GSK é líder nas áreas de HIV e Respiratória e uma das empresas líderes em Vacinas. Para mais informações, basta visitar www.gsk.com.br.

Material dirigido ao público em geral. Por favor, consulte o seu médico.

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NP-BR-AOU-PRSR-260001 – Outubro/2026