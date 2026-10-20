BYD Energy Storage Acelera Expansão da Rede Global BESS Pós-Venda

SHENZHEN, China, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A BYD Energy Storage desenvolveu uma rede abrangente de serviços pós-venda em uma estrutura de vários níveis: operação e manutenção de estações, centros de projetos, centros regionais e sede global.

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A BYD Energy Storage opera nove centros de O&M de 2.500 metros quadrados em todo o mundo. Ela conta com uma rede de serviços de pós-venda em diversos países como China, Chile, África do Sul, Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Japão, Polônia e Oriente Médio. Novos centros de serviços serão inaugurados na África do Sul e na Bulgária em 2027 para expandir ainda mais sua presença global de serviços. Os centros desempenham funções essenciais, como armazenamento e gestão de peças de reposição, reparo e manutenção de baterias, alocação regional de peças de reposição, reciclagem de baterias e treinamento de engenheiros contratados localmente.

Os centros regionais da BYD Energy Storage estão em total conformidade com os requisitos regulamentares locais, oferecem treinamento estruturado para a força de trabalho e viabilizam uma resposta local rápida. A equipe de serviços profissionais é composta por mais de 200 engenheiros de campo e mais de 100 especialistas em P&D. A empresa aplica SLAs de serviço padronizados: resposta em até 24 horas, chegada ao local em até 48 horas e solução de problemas em até 7 dias.

A rede global de serviços da empresa alcança uma ampla cobertura. Ela forma uma rede de suprimentos multiponto que garante a entrega rápida de peças de reposição em todo o mundo. Além disso, com suas linhas de produção locais, as equipes de operação e manutenção integram recursos regionais para oferecer serviços locais de reparo de baterias, fornecendo aos clientes globais um suporte pós-venda rápido, conveniente e localizado.

“Nossa presença global de serviços é adaptada às nossas implementações de BESS em rápido crescimento. "O suporte pós-venda confiável sustenta a operação estável de longo prazo dos ativos de armazenamento de energia", comentou He Dehong, Chefe de Serviço Pós-Venda Global da BYD Energy Storage.

Guiado por sua visão de capacitar o setor global de armazenamento de energia com serviços digitais e inteligentes, o sistema global maduro de O&M da BYD Energy Storage apoia fortemente sua crescente presença no armazenamento de energia em baterias. A empresa liderou as remessas globais de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS), superando 60 GWh em 2025, e entregou, ao todo, mais de 650 projetos de armazenamento de energia, contando com serviços pós-venda padronizados e localizados que garantem a operação confiável dos ativos.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f150774f-bf11-471f-bf44-db38b73cb624

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Contato para a Mídia da BYD Energy Storage: Xie Yuwen; xie.yuwen1@byd.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9849203)