Chuveiro com pouca água? O calcário nos furos pode estar por trás do problema, mas um detalhe da peça define como limpar e recuperar a vazão sem causar danos
Chuveiro com pouca água? O calcário nos furos pode estar por trás do problema, mas um detalhe da peça define como limpar e recuperar a vazão sem causar danos
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Jatos desviados para os lados ou furos entupidos indicam a perda de pressão no chuveiro. Essa falha ocorre devido aos depósitos de água dura, problema que acumula minerais na saída logo após o fechamento do registro.
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O que causa os entupimentos
O calcário resulta do acúmulo de cálcio e magnésio deixados quando a água seca. Como pequenas quantidades permanecem nos orifícios, os minerais formam uma crosta rápida que estreita as saídas e derruba a força do jato.
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Tentativas clássicas costumam falhar. O bicarbonato de sódio tem base alcalina e funciona apenas como polidor superficial, pois resíduos minerais se dissolvem somente em substâncias ácidas. O vinagre exige períodos longos de imersão e espalha cheiro de tempero de salada pelo ambiente.
A ação do ácido cítrico
Utilizado na conservação de alimentos e limpeza doméstica na Europa e América Latina, o pó branco atua diretamente nos depósitos minerais. O produto não tem odor, sai facilmente na água e custa poucos dólares por pacote em supermercados, lojas de ferragens ou pela internet.
A remoção regular do calcário restaura o fluxo constante e prolonga a durabilidade da estrutura. Muitos chuveiros são descartados e substituídos quando precisavam apenas de um período de molho.
Passo a passo da limpeza
dissolva de duas a três colheres de sopa de ácido cítrico em um recipiente com água morna;
desenrosque o chuveiro da parede, se a peça permitir remoção;
deixe a estrutura submersa de 30 minutos a uma hora;
esfregue os orifícios com uma escova de dentes velha para retirar os resíduos restantes;
enxágue bem, reinstale a peça e deixe a água correr por um minuto;
Caso o modelo seja fixo, despeje o líquido em um saco plástico preso à cabeça do chuveiro com elástico ou fita plástica, garantindo que os furos fiquem mergulhados na solução.
Manutenção e precauções necessárias
Uma imersão mensal preserva os orifícios desobstruídos. Secar a superfície após o banho reduz o acúmulo, enquanto filtros de chuveiro ou descalcificadores tratam o excesso mineral na fonte. A mesma crosta também surge em outros aparelhos domésticos, como a máquina de lavar roupas.
A aplicação requer cuidados específicos:
mantenha o produto afastado de pedras naturais como mármore ou travertino, danificadas pelo contato com ácidos;
consulte o manual do fabricante antes do uso em acabamentos como latão sem verniz ou bronze polido a óleo;
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nunca misture ácido cítrico com alvejante, combinação química causadora da liberação de gases tóxicos.