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Chuveiro com pouca água? O calcário nos furos pode estar por trás do problema, mas um detalhe da peça define como limpar e recuperar a vazão sem causar danos

Chuveiro com pouca água? O calcário nos furos pode estar por trás do problema, mas um detalhe da peça define como limpar e recuperar a vazão sem causar danos

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Larissa Brandes Viçoso
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Larissa Brandes Viçoso
Repórter
28/10/2026 13:41

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Chuveiro com pouca água? O calcário nos furos pode estar por trás do problema, mas um detalhe da peça define como limpar e recuperar a vazão sem causar danos
Manter os jatos do chuveiro desobstruídos garante o fluxo constante e prolonga a vida útil do aparelho crédito: Créditos: depositphotos.com / Naypong

Jatos desviados para os lados ou furos entupidos indicam a perda de pressão no chuveiro. Essa falha ocorre devido aos depósitos de água dura, problema que acumula minerais na saída logo após o fechamento do registro.

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O que causa os entupimentos

O calcário resulta do acúmulo de cálcio e magnésio deixados quando a água seca. Como pequenas quantidades permanecem nos orifícios, os minerais formam uma crosta rápida que estreita as saídas e derruba a força do jato.

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Tentativas clássicas costumam falhar. O bicarbonato de sódio tem base alcalina e funciona apenas como polidor superficial, pois resíduos minerais se dissolvem somente em substâncias ácidas. O vinagre exige períodos longos de imersão e espalha cheiro de tempero de salada pelo ambiente.

A ação do ácido cítrico

Utilizado na conservação de alimentos e limpeza doméstica na Europa e América Latina, o pó branco atua diretamente nos depósitos minerais. O produto não tem odor, sai facilmente na água e custa poucos dólares por pacote em supermercados, lojas de ferragens ou pela internet.

A remoção regular do calcário restaura o fluxo constante e prolonga a durabilidade da estrutura. Muitos chuveiros são descartados e substituídos quando precisavam apenas de um período de molho.

Passo a passo da limpeza

  • dissolva de duas a três colheres de sopa de ácido cítrico em um recipiente com água morna;

  • desenrosque o chuveiro da parede, se a peça permitir remoção;

  • deixe a estrutura submersa de 30 minutos a uma hora;

  • esfregue os orifícios com uma escova de dentes velha para retirar os resíduos restantes;

  • enxágue bem, reinstale a peça e deixe a água correr por um minuto;

Caso o modelo seja fixo, despeje o líquido em um saco plástico preso à cabeça do chuveiro com elástico ou fita plástica, garantindo que os furos fiquem mergulhados na solução.

Manutenção e precauções necessárias

Uma imersão mensal preserva os orifícios desobstruídos. Secar a superfície após o banho reduz o acúmulo, enquanto filtros de chuveiro ou descalcificadores tratam o excesso mineral na fonte. A mesma crosta também surge em outros aparelhos domésticos, como a máquina de lavar roupas.

A aplicação requer cuidados específicos:

  • mantenha o produto afastado de pedras naturais como mármore ou travertino, danificadas pelo contato com ácidos;

  • consulte o manual do fabricante antes do uso em acabamentos como latão sem verniz ou bronze polido a óleo;

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  • nunca misture ácido cítrico com alvejante, combinação química causadora da liberação de gases tóxicos.

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