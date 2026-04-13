Como desentupir a pia de forma rápida e segura sem usar produtos químicos

Uma pia com a água que não desce pode ser um grande transtorno, mas a solução costuma estar mais perto do que se imagina. É possível resolver entupimentos leves e moderados sem precisar de produtos químicos agressivos, usando apenas ingredientes que a maioria das pessoas tem na despensa, como bicarbonato de sódio e vinagre.

Essa abordagem caseira não apenas economiza dinheiro, mas também é mais segura para a sua saúde e para o meio ambiente, evitando o manuseio de substâncias corrosivas que podem danificar os canos a longo prazo. O método é ideal para obstruções causadas por gordura, restos de comida e outros resíduos orgânicos.

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Bicarbonato e vinagre: a dupla infalível

A combinação de bicarbonato de sódio e vinagre cria uma reação química efervescente que ajuda a quebrar e a deslocar a sujeira acumulada na tubulação. Para aplicar o método de forma correta, siga este passo a passo simples:

Comece retirando toda a água parada da pia com um copo ou pano. Despeje meia xícara de bicarbonato de sódio diretamente no ralo. Em seguida, adicione meia xícara de vinagre branco. A mistura vai borbulhar, o que é normal e sinal de que a reação está acontecendo. Tampe o ralo com um pano úmido ou com a própria tampa da pia para concentrar a ação da espuma dentro do cano. Aguarde cerca de 30 minutos. Passado o tempo, ferva um litro de água e despeje lentamente no ralo. A água quente ajudará a empurrar os resíduos dissolvidos.

Essa técnica resolve a maioria dos entupimentos domésticos. Se a água ainda estiver descendo devagar, repita o processo. Use a água fervente com cautela em tubulações de PVC mais antigas para evitar danos. Para casos mais graves, com obstrução total, pode ser necessário buscar ajuda profissional.

Como evitar novos entupimentos

Prevenir é sempre a melhor alternativa. Para garantir que o problema não volte a acontecer, algumas práticas simples no dia a dia fazem toda a diferença e mantêm os canos livres e funcionando bem.

Nunca jogue óleo de cozinha ou gordura diretamente na pia. Armazene o resíduo em uma garrafa pet e descarte em pontos de coleta específicos para óleo usado ou conforme as orientações da coleta seletiva da sua região.

Utilize um protetor de ralo, aquelas pequenas peneiras de metal ou plástico, para reter restos de alimentos e outros detritos sólidos.

Evite jogar borra de café no ralo. Embora pareça inofensiva, ela pode se acumular com a gordura e formar uma massa sólida que obstrui os canos.

Uma vez por semana, despeje uma chaleira de água fervente no ralo para dissolver pequenos acúmulos de gordura antes que se tornem um problema maior. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.