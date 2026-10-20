Fluid Feeder leva controle de cianobactérias à Fenasan 2026

A Fluid Feeder, empresa especializada em soluções para tratamento de água e efluentes, participará da Fenasan 2026 – Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente –, que acontece entre 20 e 22 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Considerada a maior feira do setor na América Latina, o evento reunirá profissionais e empresas de todo o país em busca de tecnologias para os desafios do saneamento básico e do meio ambiente.

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Entre as novidades que a Fluid Feeder apresenta ao público este ano está o SolaRaft-QDB™, plataforma flutuante desenvolvida pela parceira norte-americana HBS – Hydro BioScience para o controle de algas e cianobactérias em lagos, lagoas e reservatórios. O sistema opera de forma autônoma, alimentado por energia solar, e utiliza transdutores ultrassônicos capazes de atuar em áreas remotas sem acesso à rede elétrica, dispensando o uso de produtos químicos no controle da proliferação de algas.

“A Fluid Feeder mais uma vez marcará presença na Fenasan, reafirmando seu compromisso em levar ao mercado soluções tecnológicas que ajudam o setor de saneamento a enfrentar desafios cada vez mais complexos”, afirma o engenheiro Francisco Carlos Oliver, diretor técnico industrial da Fluid Feeder.

Além do SolaRaft-QDB™, o estande da empresa contará com outras soluções do seu portfólio: sistemas para controle de odores, com exaustão e neutralização de gases por via úmida ou seca, e equipamentos de monitoramento inteligente de gases, com sensores para detecção de gases reativos como cloro, flúor, amônia e H2S, com alarmes e controle automático.

A empresa também apresenta o con::cube, computador industrial produzido pela Badger Meter, marca s::can, voltado ao monitoramento ambiental de águas de captação. Conectado a sondas e sensores, o equipamento acompanha em tempo real parâmetros como DBO, DQO, pH, clorofila-a, cor, oxigênio dissolvido, condutividade, temperatura, turbidez e COT, entre outros, auxiliando empresas de saneamento na proteção de mananciais, na detecção de contaminação e no atendimento à conformidade regulatória.

A Fenasan também marcará a apresentação, em formato de catálogo devido ao seu porte, da tecnologia Truxor, máquina anfíbia sueca usada em manejo de macrófitas e limpeza de corpos d'água, representada no Brasil pela Afrecor, parceira da Fluid Feeder na feira.

A Fluid Feeder estará no estande localizado na Rua A, Ilha Abimaq.

Sobre a Fluid Feeder

Fundada em 1997, com o objetivo de representar comercialmente a área de equipamentos e serviços para tratamento de água, a Fluid Feeder tem como foco o tratamento de água e de efluentes por meio de soluções personalizadas para medição, transferência e dosagem de produtos químicos sólidos, líquidos e gasosos, para companhias de abastecimento e saneamento, bem como para indústrias.

Seus sócios-fundadores possuem longa experiência no setor, o que garantiu o sucesso do negócio desde o início da operação e permitiu que, em 2001, o negócio crescesse e fosse criada a sua própria linha de produtos. Com capital 100% nacional, a Fluid Feeder já atuou em empresas dos mais variados ramos, da indústria química à farmacêutica, da área têxtil ao setor de papel e celulose, sempre se destacando pela excelência no atendimento.

Para atender às necessidades e expectativas dos seus stakeholders, seus produtos destacam-se pela precisão, durabilidade e facilidade de manutenção, e suas equipes de atendimento, suporte e pós-venda visam proporcionar a melhor experiência aos clientes.

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Com o objetivo de oferecer qualidade de ponta aos públicos interno e externo, a Fluid Feeder realiza processos de aperfeiçoamento constantes e é certificada ISO 9001:2015.



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