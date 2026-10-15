Cuidadora é suspeita de dar medicamentos a moradores de um lar de idosos para roubá los, mas o caso avança e a Justiça determina sua prisão preventiva

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

A Justiça determinou a prisão preventiva de uma cuidadora temporária suspeita de administrar medicamentos a idosos para furtar joias em um asilo localizado no interior da França. A decisão judicial ocorreu na quarta-feira (14).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As suspeitas começaram no final de setembro, quando uma residente do asilo precisou de internação médica após apresentar um quadro de sonolência anormal, segundo informou a promotoria de Nice. Exames laboratoriais realizados na paciente revelaram a ingestão de um medicamento que não fazia parte do tratamento prescrito para ela.

Leia Mais

No mesmo dia da internação, a equipe do asilo constatou reações semelhantes em outra idosa atendida no local. No dia seguinte, familiares e funcionários notaram o desaparecimento de joias dessa segunda paciente, o que motivou a abertura formal de um inquérito investigativo.

Prisão e localização dos itens furtados

A polícia prendeu a mulher de 53 anos em 8 de outubro. Durante as buscas realizadas na casa da investigada, os agentes localizaram uma quantidade de joias e produtos com características semelhantes aos que haviam sido utilizados nas vítimas, conforme detalhou a promotoria em comunicado.

Durante o período de custódia policial, a funcionária admitiu ter administrado substâncias nocivas às moradoras e confessou a autoria dos furtos cometidos na instituição.

Apuração de morte e condenação anterior

Os investigadores apuram também a morte de uma idosa ocorrida no fim de julho de 2026 em outro asilo onde a mesma mulher prestava serviços.

A Justiça indiciou a profissional com base nas seguintes infrações:

administração de substância nociva com premeditação ou emboscada que atingiu a integridade física da vítima sem gerar incapacidade permanente;

administração de substância nociva que resultou em morte sem intenção de matar cometida contra pessoa vulnerável;

furto facilitado pelo estado de vulnerabilidade da vítima e agravado por circunstância adicional. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A promotoria de Nice informou ainda que a mulher já possuía uma condenação em 2019 por furto cometido contra idosos enquanto atuava na mesma profissão. A sentença anterior havia determinado a proibição temporária do exercício das funções de cuidadora.