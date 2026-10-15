Torcedor bebe cinco cervejas, cai da arquibancada sobre casal e é julgado por agressão; veja decisão
Homem despencou sobre casal ao celebrar gol histórico e enfrentou o tribunal; decisão do júri encerra caso marcante no futebol inglês
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Um episódio bizarro durante uma partida da Copa da Inglaterra terminou em julgamento quase três anos depois.
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Um torcedor de 62 anos caiu do setor superior de um estádio sobre pessoas que acompanhavam o jogo na parte inferior da arquibancada. Após ser acusado de agressão, ele foi absolvido pela Justiça britânica.
O caso aconteceu em janeiro de 2024, durante o confronto entre Ipswich Town e Maidstone United, pela quarta fase da Copa da Inglaterra. John Ryan, torcedor do Maidstone, estava na arquibancada do estádio Portman Road e havia consumido cinco latas de cerveja antes do início da partida.
Segundo relatos apresentados no tribunal, o incidente ocorreu durante a comemoração do primeiro gol do Maidstone, marcado pouco antes do intervalo. Empolgados com a vantagem, os torcedores visitantes começaram a celebrar, e Ryan acabou caindo da parte superior da arquibancada.
Imagens do episódio mostram o homem rolando pelo teto inclinado de uma estrutura abaixo das arquibancadas antes de cair sobre torcedores que estavam no setor inferior. O impacto atingiu um casal, que sofreu ferimentos.
Torcedor caiu durante comemoração de gol
Durante o julgamento, Ryan afirmou que não teve a intenção de se jogar da arquibancada. Segundo ele, a comemoração foi caótica, e não conseguiu evitar a queda depois de perder o equilíbrio na escada.
O torcedor também declarou que não sabia se havia esbarrado em outra pessoa ou escorregado. Ele negou ter provocado deliberadamente o acidente.
A acusação, por outro lado, sustentou que Ryan havia se lançado intencionalmente sobre o teto da estrutura, colocando em risco as pessoas que estavam abaixo.
Uma das vítimas, Joanne Peters, relatou o susto durante o depoimento. Ela contou que, inicialmente, pensou que uma estrutura atrás de seu lugar tivesse desabado. A mulher sofreu hematomas internos e uma lesão nervosa. Seu companheiro, Aaron Rose, também apresentou dores e rigidez corporal.
Peters afirmou que temeu pela própria vida após ser atingida pelo torcedor.
Justiça absolveu torcedor após julgamento
Ryan respondeu a acusações de agressão e lesão corporal. Ao final do julgamento, realizado no Tribunal da Coroa de Ipswich, o júri decidiu absolvê-lo, por entender que as acusações não haviam sido comprovadas.
Após a decisão, o torcedor demonstrou emoção e pediu desculpas às pessoas atingidas, reiterando que a queda havia sido acidental.
O episódio também provocou mudanças no estádio. O Ipswich Town instalou barreiras transparentes na parte inferior do setor superior da arquibancada para tentar evitar acidentes semelhantes.
Apesar do incidente, a partida terminou com uma vitória histórica do Maidstone United por 2 a 1, resultado que eliminou o Ipswich Town da Copa da Inglaterra e marcou uma das grandes surpresas daquela edição do torneio.
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A notícia Torcedor bebe cinco cervejas, cai da arquibancada sobre casal e é julgado por agressão; veja decisão foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque