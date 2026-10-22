Depoimento de cunhado de Vorcaro à PF é adiado para 29 de outubro; polícia não explica o motivo

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O depoimento de Fabiano Zettel à Polícia Federal (PF), inicialmente marcado para as 14h desta quarta-feira (21), foi adiado para o dia 29 de outubro. A corporação não informou o motivo do adiamento da oitiva.

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A oitiva foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do inquérito que investiga as ações do grupo conhecido como "A Turma". Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, foi preso quando tentava embarcar para Dubai, em um avião particular.

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Atuação como operador financeiro

A Polícia Federal aponta Fabiano Zettel como o operador financeiro do grupo investigado. Segundo a apuração policial, ele atuou diretamente em funções estratégicas e operacionais:

operacionalização de pagamentos ilícitos;

estruturação de contratos simulados para lavagem de dinheiro;

financiamento das atividades de vigilância.

Mensagens obtidas pela Polícia Federal também indicam tratativas sobre repasses e pagamentos ligados ao esquema apurado pelos investigadores.

Estrutura e ações de "A Turma"

Segundo a investigação da Polícia Federal, o grupo incluía um núcleo de comando, responsável pelas estratégias financeiras e pelas ordens de atuação expedidas para a organização.

A corporação identificou ainda a existência de uma estrutura paralela conhecida como "A Turma", usada para finalidades específicas:

monitorar alvos;

obter informações sigilosas;

intimidar desafetos.

A Polícia Federal identificou acessos antecipados a procedimentos sigilosos do Ministério Público Federal. Conforme a apuração, aliados de Daniel Vorcaro fizeram consultas ilegais em bases restritas utilizando credenciais de servidores públicos.

O Ministério Público Federal confirmou que houve acesso indevido a seus sistemas e afirmou que servidores da instituição foram vítimas de phishing.

Os quatro núcleos investigados

A apuração conduzida pela Polícia Federal aponta a divisão das atividades em quatro núcleos principais: