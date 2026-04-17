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O primeiro passo da delação de Vorcaro atingirá parlamentares

Informações serão entregues por etapas, assim como ocorreu em outras investigações de combate à corrupção

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
17/04/2026 11:31

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O primeiro passo da delação de Vorcaro atingirá parlamentares
O primeiro passo da delação de Vorcaro atingirá parlamentares crédito: Foto: Roque de Sá/Agência Senado

As primeiras informações da delação de Daniel Vorcaro devem atingir diretamente deputados, senadores e outros políticos supostamente envolvidos no esquema.

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É nisso que estão concentrados Vorcaro e os advogados que vão diariamente à Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

A estratégia é clara: manter as investigações no Supremo Tribunal Federal, em razão do foro privilegiado dos envolvidos.

No que diz respeito a participação em festas ou voos em jatinhos ligados a Vorcaro, investigadores prometem cautela. A orientação é evitar vazamentos de imagens e cobrar do empresário provas concretas de ilícitos associados a esses eventos, especialmente quando houver indícios de vantagens indevidas como contrapartida.

Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e também preso, é visto como peça-chave para corroborar os relatos.

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A delação, sob supervisão da Polícia Federal e do Ministério Público, tende a ser construída em camadas, a exemplo do que ocorreu na Lava Jato e em outras investigações de combate à corrupção.

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