Branding influencia citações de marcas em IAs

A presença de marcas em respostas geradas por inteligência artificial passou a integrar o debate sobre estratégias de branding e visibilidade digital. Com a expansão de ferramentas como ChatGPT, Gemini, Perplexity e Google AI Overviews, parte das pesquisas que antes levava usuários a listas de links passou a ser respondida diretamente por sistemas generativos, que selecionam poucas fontes e marcas para compor suas respostas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nesse contexto, o branding deixa de estar associado apenas à identidade, comunicação ou lembrança de marca e passa a se relacionar também à capacidade de uma empresa ser mencionada por fontes externas. Marcas reconhecidas tendem a aparecer com mais frequência em matérias, reviews, comparativos, vídeos, listas, estudos e análises de terceiros. Esses conteúdos funcionam como sinais públicos de reputação e autoridade, que podem ser considerados por sistemas de IA ao estruturar respostas.

Levantamentos recentes indicam que a presença da marca em fontes externas ao próprio site tem relação com a visibilidade nesses ambientes. Um estudo da Ahrefs, realizado com 75 mil marcas, identificou correlação de 0,664 entre menções à marca na web e visibilidade em AI Overviews, enquanto o número de backlinks apresentou correlação de 0,218. Em análise posterior, a empresa apontou que menções no YouTube apresentaram correlação aproximada de 0,737 com visibilidade em respostas de IA.

A Seer Interactive também analisou o tema a partir de respostas geradas por sistemas de IA. Segundo dados citados em análises do setor, o estudo avaliou 541.213 respostas e identificou taxa de citação de 53,1% quando a marca era mencionada, contra 10,6% quando não havia menção à marca. Os números indicam associação entre ser nomeada na resposta e ser utilizada como fonte, embora não comprovem relação causal direta.

Outro relatório divulgado pela AthenaHQ, em 29 de setembro de 2026, apontou que a marca média fica invisível em 84% das respostas de IA relevantes para seu segmento. De acordo com o estudo, citações e menções tendem a se concentrar em um grupo reduzido de líderes de categoria, o que pode ampliar a vantagem de marcas já reconhecidas nesses ambientes.

Os dados reforçam uma mudança na forma como a autoridade digital é avaliada. A AirOps afirma que 85% das menções de marcas em buscas por IA vêm de domínios externos, enquanto 13,2% têm origem no próprio domínio da marca. A análise sugere que reviews, comparativos, matérias, vídeos, listas e outros conteúdos de terceiros podem influenciar a forma como sistemas generativos descrevem e selecionam empresas em suas respostas.

A discussão também aparece em estudos acadêmicos sobre Generative Engine Optimization, conhecido pela sigla GEO. Artigo disponível no arXiv aponta que mecanismos de busca baseados em IA apresentam tendência a usar mídia conquistada e fontes de terceiros como sinais de autoridade, em vez de depender apenas de conteúdos proprietários. O mesmo trabalho observa a existência de viés favorável a marcas maiores, o que pode representar desafio adicional para empresas de nicho.

Apesar desse viés, análises de mercado indicam que empresas médias ou de nicho podem ganhar visibilidade quando apresentam posicionamento claro, autoridade verificável e presença consistente em fontes externas. A consultoria ZS afirma que marcas de médio porte com presença ativa em terceiros podem superar concorrentes maiores em determinadas consultas, especialmente quando os sistemas identificam clareza e autoridade no conteúdo disponível.

Nesse cenário, o planejamento de conteúdo tende a incorporar métricas além de rankings, tráfego orgânico e backlinks. Menções de marca, taxa de citação, participação em respostas geradas por IA e forma como a empresa é descrita passam a compor a análise de visibilidade.

Para Gustavo Azeituno, coordenador de conteúdo e SEO da Bloomin, a ascensão da busca generativa amplia o papel do branding nas estratégias digitais. “O GEO não substitui o SEO, mas amplia o escopo da otimização ao considerar como sistemas generativos interpretam, resumem e recomendam marcas com base em diferentes fontes públicas”, afirma.

A leitura dos estudos indica que a reputação digital passa a depender de um conjunto mais amplo de sinais. Conteúdo próprio estruturado, presença em fontes independentes, dados verificáveis e consistência de posicionamento contribuem para que marcas sejam identificadas com mais clareza por sistemas de IA.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como as respostas generativas tendem a apresentar um número limitado de opções, a disputa por visibilidade passa a envolver não apenas páginas bem ranqueadas, mas também reconhecimento e validação externa.