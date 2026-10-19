Um iceberg de cerca de 500 metros deriva na costa da Antártida, mas não está vazio: a bordo estão sete contêineres que deveriam ter sido retirados por um barco
Após tempestade severa, bloco de gelo viajou 140 km com combustível de base alemã; navio conseguiu resgatar parte do material antes do naufrágio
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Um incidente imprevisto registrado em janeiro na plataforma de gelo próxima à estação alemã Neumayer III alterou o planejamento de pesquisadores na Antártica. No local, sete contêineres aguardavam a chegada de um navio a poucas centenas de metros da costa para o transporte e descarte de resíduos. A movimentação do iceberg de 500 metros sobre o qual as estruturas estavam posicionadas inviabilizou a operação.
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Durante a semana de 13 a 20 de janeiro, fortes tempestades acompanhadas por ventos de 130 km/h causaram danos severos na região. O bloco de gelo acabou se desprendendo e passou a flutuar à deriva no mar de Weddell com a carga da estação.
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O conjunto de equipamentos reunia diferentes materiais:
cinco unidades com remessas não perigosas;
uma unidade como gerador de combustível;
uma unidade abastecida com 9.500 litros de diesel ártico.
Busca e resgate parcial no mar de Weddell
O quebra-gelo alemão "Polastern" localizou o iceberg a 140 quilômetros de distância da base científica. Em meio às condições do local, os profissionais conseguiram recolher quase uma tonelada de materiais, volume que incluiu 580 litros de diesel. A instabilidade da massa de gelo impediu qualquer nova tentativa para completar o resgate dos sete contêineres.
Afundamento e riscos ao ecossistema
Semanas após o isolamento da carga, uma imagem de satélite captada em 22 de fevereiro indicou que os recipientes possivelmente afundaram. O registro espacial identificou diversas fragmentações na placa de gelo que sustentava as estruturas.
O combustível atingiu o leito marinho, gerando preocupação ambiental. Em regiões polares, temperaturas extremamente baixas diminuem a velocidade de degradação do diesel, fazendo com que o produto permaneça por mais tempo na água e cause impactos de longo prazo.
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Especialistas apontam que o caso evidencia as atividades complexas e os riscos enfrentados pelas bases durante a permanência na Antártica. O episódio também ilustra os desafios envolvidos no processo de recolhimento de resíduos sem causar prejuízos ao meio ambiente.